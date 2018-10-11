Запущен самый длинный беспосадочный авиарейс в истории

Об этом сообщает Channel NewsAsia.





Ожидается, что полет будет продолжаться около 19 часов и за это время самолет преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров. Перелет совершается на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира - 67 в бизнес классе и 94 в премиум-эконом классе.





На борту находятся 15 членов экипажа и два пилота, каждый из которых может отдыхать по восемь часов в течение перелета. В распоряжении пассажиров 1200 часов аудио- и видеоразвлечений, а также меню из нескольких блюд.





Отмечается, что Airbus A350-900ULR имеет большие иллюминаторы, высокий потолок и специальное освещение, которое минимизирует джетлаг и стресс от длительного перелета.