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Запущен самый длинный беспосадочный авиарейс в истории
Авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк в четверг, 11 октября.
Об этом сообщает Channel NewsAsia.
Ожидается, что полет будет продолжаться около 19 часов и за это время самолет преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров. Перелет совершается на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира - 67 в бизнес классе и 94 в премиум-эконом классе.
На борту находятся 15 членов экипажа и два пилота, каждый из которых может отдыхать по восемь часов в течение перелета. В распоряжении пассажиров 1200 часов аудио- и видеоразвлечений, а также меню из нескольких блюд.
Отмечается, что Airbus A350-900ULR имеет большие иллюминаторы, высокий потолок и специальное освещение, которое минимизирует джетлаг и стресс от длительного перелета.
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Авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк в четверг, 11 октября.
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