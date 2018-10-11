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С 15 октября лов рыбы на участках Немана и Августовского канала станет «платным»: до 441 рубля за одну рыбку

12.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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С 15 октября лов рыбы на участках Немана и Августовского канала станет «платным»: до 441 рубля за одну рыбку
Запрет на любительское рыболовство вводится на участках Немана и Августовского канала с 15 октября. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Зинченко.

С 15 октября до 15 апреля вводится запрет на любительское рыболовство на участке Немана в районе водозабора ковшового типа ОАО «Гродно Азот» у деревни Погораны Гродненского района. Под запрет попал участок протяженностью в 50 м от границ водоприемного ковша водозабора вверх и вниз по течению, а также территория водозабора. Кроме того, запрет на любительское рыболовство введен на участке Августовского канала на расстоянии 350 м от места его впадения в Неман до дальнего от реки края бетонного причала для судов «Дмисевичи».

Ограничения здесь также продлятся до 15 апреля. В случае незаконной добычи нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас — Br24,5), также придется возместить причиненный окружающей среде вред.

Например, за одну особь судака — 18 базовых величин (Br441), леща или щуки — 9 БВ (Br220,5). За окуня, плотву или густеру придется возместить 3 базовые величины (Br73,5). Более подробную информацию можно получить в Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира по телефону 8 (0152) 52-13-38.

 
Теги: Гродно
 
 
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Запрет на любительское рыболовство вводится на участках Немана и Августовского канала с 15 октября. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Гродненской...
 
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