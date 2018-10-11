В рейтинг лучших работодателей мира попали пять российских компаний

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Топ-500 составлен американским Forbes на базе рейтинга двух тысяч крупнейших публичных компаний из 60 стран.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали более 400 тыс. отзывов сотрудников о своих работодателях, а также о других компаниях из их отрасли.

Напомним, что работодателем N1 в мире стала Alphabet — материнская компания Google, количество сотрудников которой составляет 72 тыс. человек. В первой десятке топа безоговорочно лидируют американские работодатели. Помимо Alphabet, в нее попали Microsoft, Apple, Walt Disney, Amazon.com и Celgene.

Также среди первых десяти – немецкие автопроизводители Daimler и BMW, нефтегазовая компания из Гонконга CNOOC и банковская группа из Таиланда Kasikornbank.

В топ-500 попали пять компания из России. Правда, самая рейтинговая из них занимает лишь 117-е место – это Московская биржа. Также в рейтинг вошли «Сургутнефтегаз» (167-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (278-е), «Аэрофлот» (341-е) и «Лукойл» (450-е), пишет Forbes .