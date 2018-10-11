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Россия вернула Беларуси долг по нефтяной «перетаможке»

12.10.2018 13:27 — Разное | Ежедневник  
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Россия вернула Беларуси долг по нефтяной «перетаможке»

фото: ria.ru

11 октября в Беларусь поступили 263 млн долларов, которые были недоплачены Россией с июля этого года.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко. Он пояснил, что речь идет о средствах, которые Беларусь должна была получить от «перетаможки» 6 млн т российской нефти.

В беседе с журналистами Игорь Ляшенко не исключил, что со временем белорусские НПЗ при наличии благоприятной внешней конъюнктуры будут наращивать переработку нефти, поступающей из РФ. «Будет смотреть по ситуации на рынках. Если бы баррель достаточно упал и внутренние цены стали рентабельны, тогда бы это было основанием»,— цитирует Ляшенко «Коммерсантъ».

Напомним, что претензия Беларуси о недоплате пошлин о реэкспорта нефти была озвучена в конце лета. 21 сентября президенты двух стран встретились в Сочи, после чего Александр Лукашенко сообщил, что данный вопрос урегулирован.

10 октября Игорь Ляшенко и вице-премьер России Дмитрий Козак при участии министра энергетики Александра Новака согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь – декабрь 2018 года и на 2019 год. Согласно документу, до 2024 года Россия будет ежегодно беспошлинно поставлять Беларуси 24 млн т нефти.

Было оглашено также, что в межправительственное соглашение 2007 г. о торгово-экономическом сотрудничестве в области экспорта нефти будут внесены изменения. Россия введет  запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года. Российская сторона пояснила, что новые соглашения России и Беларуси исключают возможность "серых" схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства, которые приводили к потерям для российского бюджета.

 
 
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11 октября в Беларусь поступили 263 млн долларов, которые были недоплачены Россией с июля этого года.
 
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