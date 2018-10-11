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Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Могилеве

12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Могилеве проходит V Форум регионов Беларуси и России. На полях мероприятия уже прошли сотни двусторонних встреч, заседаний, секций по развитию экономических и культурных отношений двух стран. А сегодня следует логическое продолжение – пленарное заседание с участием президентов – Александра Лукашенко и Владимира Путина. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Для проведения пленарного заседания все готово. Уже прибыли все делегаты и президенты.

Причем, российского лидера в могилевском аэропорту лично Александр Лукашенко. На форум они поехали в одной машине. И сейчас президенты проводят двустороннюю встречу в узком составе. О чем говорят, неизвестно. Наверняка о двустороннем сотрудничестве. Тем более атмосфера форума этому благоволит.

После двусторонней встречи лидеры присоединятся к участникам пленарного заседания. Собрались сотни участников, как от России, так и от Беларуси. И все, конечно же, в ожидании подписания крупных контрактов. Многие контракты уже подписаны – на десятки, а то и на сотни миллионов долларов. Эксперты отмечают, что возможно подписание контрактов на 500 миллионов.



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Теги: Могилев
 
 
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По мнению экспертов, сегодня на форуме могут быть подписаны контракты на 500 миллионов долларов.
 
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