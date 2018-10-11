От сбора урожая к подзимнему посеву. Чем заняться на огороде осенью

Капуста

На поздней капусте сбор урожая заканчивается. Если кочаны пойдут на хранение, то лучше успеть с уборкой до заморозков. Предназначенным для квашения вилкам надо пройти через кратковременное подмораживание — это улучшит вкус готового продукта. В любом случае капусту желательно не срезать, а выдёргивать с корнями. Если обнаружили на корешках уродливые вздутия — симптом заболевания (кила), то надо безотлагательно внести садовую известь на грядку, где запланировано выращивать эту культуру на будущий год. Примерный расход — 350–500 г/м².

В начале октября оставшуюся на грядках петрушку, а также ревень нужно привести в порядок и подсыпать к корням растений перепревший компост, чтобы утеплить их к зиме.



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Посадка чеснока

Обычно чеснок сажают до середины октября. Начинают с подготовки грядки. Лучше всего чеснок удаётся на солнечных и подветренных местах, где в этом сезоне росли огурцы, капуста или бобовые. После картофеля высаживать его нежелательно. Разбрасывают по ведру перегноя и примерно по спичечному коробку комплексного удобрения с микроэлементами на каждый квадратный метр и перекапывают на штык лопаты.

Тем временем нужно отложить самые крупные головки для посадки. При малейших сомнениях в здоровье чеснока понадобится препарат для предпосадочной обработки (Максим, Максим Дачник, Бактофит или Фитоспорин) или хотя бы марганцовка.

Перед посадкой надо разделить луковицы на зубки и 20 минут подержать их в растворе одного из указанных выше препаратов.

Бороздки делают через каждые 20-30 см глубиной примерно в 3 высоты зубков. Дно нужно примять и присыпать чистым песком. Зубки размещают вертикально через 8-10 см в ряду. Бороздки заполняют землёй, разравнивают и мульчируют торфом или перепревшим компостом.

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Подготовка к подзимнему посеву

Под зиму можно сеять морковь, свёклу, салат, укроп (сорта лучше брать ранние) и посадить мелкий лук-севок на репку. При этом результат во многом будет зависеть от погоды, поэтому не возлагайте на подзимний посев слишком больших надежд и не тратьте на него много семян, а отнеситесь как к эксперименту. Чем ближе к настоящей зиме сделан посев, тем больше вероятность успеха, поэтому лучше перенести его на ноябрь, но грядку следует подготовить заранее.

Площадка для подзимнего посева должна находиться на самом высоком и светлом месте. Почву перекапывают с внесением 0,5 ведра перегноя и 10-15 г фосфорно-калийных удобрений на каждый квадратный метр, разравнивают и размечают бороздки.

Для посева понадобится рыхлый субстрат: можно смешать садовую землю, перепревший компост и чистый песок в равных пропорциях. Для последующей присыпки лучше использовать торф с нейтральной реакцией. Вёдра или мешки с этими компонентами нужно занести в сарай или поставить под надёжную крышу. В сухом виде они не замерзают, поэтому держать их в тепле необязательно.