Посмотрите, на каком автомобиле пьяный водитель ездил по Минску

В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя, который ехал на разукомплектованном автомобиле. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Инцидент произошел 12 октября, около 01.50, на улице Ваупшасова. Инспекторов привлек внимание автомобиль Kia, который ехал в направлении улицы Карвата. У транспортного средства отсутствовали передние и задняя двери, стекла, бамперы и задние фонари.











За рулем Kia оказался 22-летний парень. Выяснилось, что он не имел права управления автомобилем и был пьян. Медицинское освидетельствование показало 0,79 промилле алкоголя.

На нарушителя были составлены административные протоколы. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку.