Как худеть, чтобы вес снижался за счет жира?

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Откуда мы получаем энергию для жизнедеятельности?

На что энергия затрачивается?

Энергию организм получает из трех источников: белков, жиров и углеводов. Из белков и углеводов мы получаем по 4 ккал за 1 г, а из жиров — по 9 ккал за 1 г. Саму энергию организм берет уже из АТФ, для образования которого и необходимы питательные вещества. АТФ в организме не хранится и его ресинтез происходит все время, но организм способен хранить сырье для АТФ — углеводы в виде гликогена в печени и мышцах и жиры в жировых клетках. Какое-то количество энергии расходуется сразу же, какое то откладывается. На данном этапе мы не рассматриваем использование энергии для пластических целей.Прежде всего, энергия нужна для нормального функционирования клеток организма: нервные клетки обеспечивают реакции организма, мышечные — сокращение, иммунные — защищают организм, клетки печени — очищают и т.д. И на все это необходима энергия. В зависимости от вида клеток, на их работу требуется разное количество энергии, так мышечные клетки тратят огромное количество энергии, а жировые, наоборот - нет, поскольку их функция состоит только в хранении жира.Также энергия нужна организму на производство необходимых ему веществ:— структурных элементов: клетки, их части и т.д. Для таких целей используется энергия из белков, и в редких случаях — из жира, например, для гормонов;— энергетических запасов, для которых используются углеводы и жиры;— ферментов, гормонов, цитокинов, витаминов и других.Энергия используется на образование тепла, на передвижение веществ сквозь мембраны.Соответственно, если энергии поступает больше, нежели расходуется, излишки будут откладываться в виде жира. А если больше тратится энергии, нежели поступает, то организм расходует отложенные запасы.Теперь дело за малым, понять, как сделать так, чтобы организм использовал энергию из жировых клеток. И здесь мы хотим рассказать не о постепенном снижении калорийности рациона, а о затратах.На что организм тратит больше всего энергии:— активная физическая деятельность;— образование белковых структур;— образование гликогена;— образование тепла.Поэтому, следует понимать основы физиологии человека, увеличивать затраты организма с целью избавления от лишней жировой ткани.