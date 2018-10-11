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Как худеть, чтобы вес снижался за счет жира?
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Откуда мы получаем энергию для жизнедеятельности?
Энергию организм получает из трех источников: белков, жиров и углеводов. Из белков и углеводов мы получаем по 4 ккал за 1 г, а из жиров — по 9 ккал за 1 г. Саму энергию организм берет уже из АТФ, для образования которого и необходимы питательные вещества. АТФ в организме не хранится и его ресинтез происходит все время, но организм способен хранить сырье для АТФ — углеводы в виде гликогена в печени и мышцах и жиры в жировых клетках. Какое-то количество энергии расходуется сразу же, какое то откладывается. На данном этапе мы не рассматриваем использование энергии для пластических целей.
На что энергия затрачивается?
Прежде всего, энергия нужна для нормального функционирования клеток организма: нервные клетки обеспечивают реакции организма, мышечные — сокращение, иммунные — защищают организм, клетки печени — очищают и т.д. И на все это необходима энергия. В зависимости от вида клеток, на их работу требуется разное количество энергии, так мышечные клетки тратят огромное количество энергии, а жировые, наоборот - нет, поскольку их функция состоит только в хранении жира.
Также энергия нужна организму на производство необходимых ему веществ:
— структурных элементов: клетки, их части и т.д. Для таких целей используется энергия из белков, и в редких случаях — из жира, например, для гормонов;
— энергетических запасов, для которых используются углеводы и жиры;
— ферментов, гормонов, цитокинов, витаминов и других.
Энергия используется на образование тепла, на передвижение веществ сквозь мембраны.
Соответственно, если энергии поступает больше, нежели расходуется, излишки будут откладываться в виде жира. А если больше тратится энергии, нежели поступает, то организм расходует отложенные запасы.
Теперь дело за малым, понять, как сделать так, чтобы организм использовал энергию из жировых клеток. И здесь мы хотим рассказать не о постепенном снижении калорийности рациона, а о затратах.
На что организм тратит больше всего энергии:
— активная физическая деятельность;
— образование белковых структур;
— образование гликогена;
— образование тепла.
Поэтому, следует понимать основы физиологии человека, увеличивать затраты организма с целью избавления от лишней жировой ткани.
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Для того, чтобы израсходовать полученную энергию, необходимо заниматься более интенсивно.
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