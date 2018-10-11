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Роскосмос определил непосредственную причину аварии "Союза"
Фото с места аварийного приземления космонавтов
Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что определена непосредственная причина аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ".
"Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени", — заявил Крикалев.
По его словам, на данный момент не определены окончательные версии. Известно, что соприкосновение произошло при разделении первой и второй ступеней. По словам исполнительного директора Роскосмоса, не исключено, что из-за этого разрушилась нижняя часть второй ступени.
Напомним, авария произошла 11 октября после взлета ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космодрома Байконур. К МКС должны были отправиться космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг на корабле "Союз МС-10".
Планируется, что экипаж отправится на орбиту весной 2019 года.
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Авария произошла после взлета ракеты-носителя с космодрома Байконур.
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