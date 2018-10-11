

Фото с места аварийного приземления космонавтов

Исполнительный директор Роскосмосазаявил, что определена непосредственная причина аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ".— заявил Крикалев.По его словам, на данный момент не определены окончательные версии. Известно, что соприкосновение произошло при разделении первой и второй ступеней. По словам исполнительного директора Роскосмоса, не исключено, что из-за этого разрушилась нижняя часть второй ступени.Напомним, авария произошла 11 октября после взлета ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космодрома Байконур. К МКС должны были отправиться космонавти астронавтна корабле "Союз МС-10".Планируется, что экипаж отправится на орбиту весной 2019 года.