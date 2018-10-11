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Ученые обнаружили полезные свойства пива

12.10.2018 12:40 — Разное | UDF  
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Фото: CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier International
Специалисты из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива. Исследование опубликовано на сайте учебного заведения.

Речь идет о химическом соединении под названием ксантогумол и изо-альфа-горьких кислотах, которые содержатся в хмеле.

Группа экспертов под руководством профессора Клауса Хеллербранда установила, что ксантогумол способен предотвращать ожирение печени, вызываемое излишним весом и неправильным питанием, а также препятствовать образованию рубцов на ткани этого органа. Кроме того, как выяснили специалисты, это вещество способно уничтожать раковые клетки в печени и препятствовать увеличению веса человека.

В свою очередь, изо-альфа-горькие кислоты, которые содержатся в пиве, могут сдерживать развитие поражений печени, они также положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров.

В какой степени данные вещества могут использоваться в борьбе против ожирения, диабета и рака, должны показать последующие исследования.

Однако из-за наличия в напитке спиртного однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь лишь безалкогольное пиво, а также другие продукты, содержащие хмель, заключили ученые.

Ксантогумол относится к растительным полифенолам — ароматическим соединениям, которые обеспечивают цвет и вкус растений. Вещество находится исключительно в хмеле и отвечает за желтый оттенок его плодов.

Другим ингредиентом хмеля являются горькие кислоты, которые придают пиву его типичный вкус. Их частью являются альфа-кислоты, которые превращаются в изо-альфа-кислоты после нагревания в процессе пивоварения.

Ранее итальянские ученые пришли к выводу, что одна пинта (примерно пол-литра) пива в день благотворно сказывается на работе сердца из-за содержащихся в нем антиоксидантов, фосфора, йода, магния и калия.

 
 
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Специалисты выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива.
 
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