Ученые обнаружили полезные свойства пива

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Речь идет о химическом соединении под названием ксантогумол и изо-альфа-горьких кислотах, которые содержатся в хмеле.Группа экспертов под руководством профессораустановила, что ксантогумол способен предотвращать ожирение печени, вызываемое излишним весом и неправильным питанием, а также препятствовать образованию рубцов на ткани этого органа. Кроме того, как выяснили специалисты, это вещество способно уничтожать раковые клетки в печени и препятствовать увеличению веса человека.В свою очередь, изо-альфа-горькие кислоты, которые содержатся в пиве, могут сдерживать развитие поражений печени, они также положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров.В какой степени данные вещества могут использоваться в борьбе против ожирения, диабета и рака, должны показать последующие исследования.Однако из-за наличия в напитке спиртного однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь лишь безалкогольное пиво, а также другие продукты, содержащие хмель, заключили ученые.Ксантогумол относится к растительным полифенолам — ароматическим соединениям, которые обеспечивают цвет и вкус растений. Вещество находится исключительно в хмеле и отвечает за желтый оттенок его плодов.Другим ингредиентом хмеля являются горькие кислоты, которые придают пиву его типичный вкус. Их частью являются альфа-кислоты, которые превращаются в изо-альфа-кислоты после нагревания в процессе пивоварения.Ранее итальянские ученые пришли к выводу, что одна пинта (примерно пол-литра) пива в день благотворно сказывается на работе сердца из-за содержащихся в нем антиоксидантов, фосфора, йода, магния и калия.