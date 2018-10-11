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― Вот смущает меня только то, что любую войну они (власти) себе всегда представляют как войну народную, с привлечением всего населения, что на днях доказал Лукашенко, который заявил, что у него хватит автоматов – раздать каждому ребенку и каждой женщине, что в случае нападения на Беларусь, будет мобилизован весь народ, ― сказал в эфире― Понимаете, он, вероятно, имеет в виду Россию, будем откровенны, потому что он не случайно обмолвился, что понятна судьба Украины, и он бы не хотел ее повторить. И он таким милым намеком, в общем, очертил возможного противника.Но вот эта диктаторская, тиранская, когда сперва народ грабится, чтобы наделать максимальное количество каких-то огромных железок, которые будут устрашать весь мир и бравируется этим…И, как помните, пелось, что от тайги до Британских морей Красная армия всех сильней. Потом эта Красная армия драпала до тех пор, пока англичане и американцы не стали сюда засылать ленд-лиз, не восстановили, таким образом, промышленность и не повернули ход войны.Потом эти все диктаторы, как только все их железки, которые они наделали с большим ущербов для бюджетов своих стран, они обращаются, стуча зубами о стакан, к населению, и выясняется, что, в общем-то, основную свою функцию защиты своих территорий они не выполнили, что вот эти все вежливые люди, они вежливы только с теми, у кого нет оружия, кто полностью деморализован.Как только противник начинает чуть-чуть огрызаться, эти вежливые люди немедленно бегут и драпают, как это было во времена Второй мировой войны.― Да, совершенно верно. Киселев учил и Киселев что-то говорил. Я думал, что все-таки из этих пропагандонов наименее развитый – это Соловьев-бегемотик. Нет, Киселев оказался, в общем, еще менее развитым, и он вдруг заговорил о каком-то культурном коде. Причем на него, как на большинство людей, действуют вот эти простые внешние раздражители. У него начинает бешено капать слюна патриотизма, и он абсолютно не задумывается над качеством этих раздражителей.Потому что представим себе, например, того же самого сторонника этого культурного кода, человека, который убежден в незыблемости героики СССР, в незыблемости вообще героизма и то, насколько этот пример необходим, — представим себе этого человека где-нибудь на аллее Героев Советского Союза.Вот есть аллея Героев Советского Союза, какой-нибудь задрипанный гипсовый пионер с обломанным горном и стоят бюсты, свищет ветер. Бюсты все со звездами. Чубы. Там классные такие фамилии, мощные, там: Петр Полоз, Иван Добробабин– Герои Советского Союза – Артамонов, Василий Ванини, Анатолий Моцный… И бесконечной чередой уходит набор этих героев.Но если чуть-чуть поковыряться во всей этой истории, то выясняется, что, понимаете, Герой Советского Союза Бронислав Антилевский, сумасшедший летчик, ас, который сбил кучу фашистов, на самом деле, через какое-то время перешел в армию Власова…― И на стороне Армии Власова уже сбивал советские У-2.― Я всего-навсего делюсь своей любопытной информацией. Почему я заинтересовался? У меня был приятель в свое время Евгений Борисов, который на второй чеченской отхватил свою Звезду Героя. Он сел на 6 с половиной лет за какие-то там казино, убийства и прочее. И тогда я этим заинтересовался и подсчитал, какое количество Героев Советского Союза были лишены этих звезд. Причем об этом никто не узнавал.Разумеется, до каких-то аллей героев эта информация не докатывалась. Так называемый Иван Добробабин панфиловец, Герой Советского Союза. В 47-м году выясняется, что Герой Советского Союза три года работал полицаем уже после всего.…Но были Герои Советского Союза еще более интересные. Например, был герой Советского Союза Артамонов, который 18 лет получил как организатор групповых изнасилований.Знаменитый танкист, Герой Советского Союза Анатолий Моцный. Он убил зачем-то своего 5-летнего сына. И сделал это настолько зверски и необъяснимо, что с него была содрана Звезда Героя… Кстати, все люди, о которых я говорю, они были лишены этих званий, хотя на досках в школах и на аллеях героев их бюсты по-прежнему стоят, потому что никто не хотел с этим возиться.Мы видим, что сразу в послевоенной Германии образовалась сразу целая банда Героев Советского Союза. В нее входили герои: лейтенант Антонов, сержант Локтионов. Они прославились многочисленными убийствами и изнасилованиями. То есть надо понимать, что подвиг сам по себе ничего не значит.…Понимаете, на подвиг способны и уголовники и пьяницы, и наркоманы, и безумцы, и преступники. Вот вы видели фильм «Властелин колец». Вот представьте себе, если бы орки воевали на стороне Советского Союза. Практически каждый из них заслужил бы Звезду Героя, потому что они это делали совершенно отчаянно.Солдаты рейха, о которых говорит журнал «Дилетант», что вызвало такую ярость у Киселева, тоже, поверь мне, многие совершали именно подвиги. Тем же занимались японские камикадзе, всякие скандинавские берсерки, жирондисты, воины-ягуары древней Мексики – все они совершали подвиги, все они виртуозно убивали, виртуозно умирали. Но это абсолютно не повод помнить их имена, потому что это было мгновение их жизни, а вся остальная часть их жизнь была, в общем, предельным свинством.То есть подвиг – это такое примитивное, а часто очень преступное действие. Вот, как я сказал, на него способны и алкоголики, и дикари, и террористы. Имеет значение лишь то, чему послужил этот подвиг и каким явился уроком и не более.