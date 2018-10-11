Лукашенко призывает устранить ограничения во взаимной торговле с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает главной задачей в отношениях с Россией - снять ограничения во взаимной торговле.

"Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов”, - заявил А.Лукашенко, выступая на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России в пятницу в Могилеве.

"Скажу откровенно, хотелось бы, чтобы мы с президентом России вдвоем меньше занимались этими проблемами, которые могут решаться на уровне правительств, ведомств", - добавил глава белорусского государства.

По его словам, наиболее чувствительный вопрос - сотрудничество в агропромышленном комплексе. “К сожалению, зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами", - подчеркнул А.Лукашенко.

"Но мы, наконец-то, в канун этого форума договорились о том, как будем развязывать подобные проблемы. Притом договорились однозначно, и это поддержано правительствами двух стран", - добавил президент.

Он отметил, что также по-прежнему остаётся актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации.

"Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, легкой, пищевой промышленности", сказал А.Лукашенко.

По его словам, следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению - тогда производства смогут развиваться в интересах двух государств.

"На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств", - отметил президент.