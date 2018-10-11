ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призывает устранить ограничения во взаимной торговле с РФ

12.10.2018 13:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает главной задачей в отношениях с Россией - снять ограничения во взаимной торговле.

"Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов”, - заявил А.Лукашенко, выступая на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России в пятницу в Могилеве.

"Скажу откровенно, хотелось бы, чтобы мы с президентом России вдвоем меньше занимались этими проблемами, которые могут решаться на уровне правительств, ведомств", - добавил глава белорусского государства.

По его словам, наиболее чувствительный вопрос - сотрудничество в агропромышленном комплексе. “К сожалению, зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами", - подчеркнул А.Лукашенко.

"Но мы, наконец-то, в канун этого форума договорились о том, как будем развязывать подобные проблемы. Притом договорились однозначно, и это поддержано правительствами двух стран", - добавил президент.

Он отметил, что также по-прежнему остаётся актуальной тема проведения согласованной  политики в промышленной сфере и углубления кооперации.

"Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, легкой, пищевой промышленности", сказал А.Лукашенко.

По его словам, следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению - тогда  производства смогут развиваться в интересах двух государств.

"На встрече в Сочи мы детально обсуждали  этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств", - отметил президент.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает главной задачей в отношениях с Россией - снять ограничения во взаимной торговле. "Нашими главными задачами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мост в помощь: Матвиенко призвала белорусов торговать с Крымом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика