Жителям Земли пообещали звездопад 21 октября

В следующие выходные жители Земли смогут наблюдать звездопад, сообщили "Интерфаксу" в Московском планетарии.

"21 октября астрономы обещают жителям Земли звездопад. По прогнозам, за час можно будет насчитать до 25 "падающих звезд"", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении уточнили, что в ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона - Ориониды. Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея.

"Последний раз она (комета) пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной - Майские Аквариды, а осенью - Ориониды", - добавили в планетарии.

В планетарии рассказали, что частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Поэтому сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

"Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Максимум ярких падающих звезд - до 25 метеоров в час по прогнозам Международной Метеорной Организации можно будет увидеть в ночь на 21 октября", - уточнили в планетарии.