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Владимир Путин о Форуме регионов в Могилёве: Эти дни будут очень полезными
Новости Беларуси. Могилёв принимает V Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В заключительный день работы форума участие в нём принимают Президенты Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин уже провели двустороннюю встречу. Риторика переговоров – доброжелательная.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
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Новости Беларуси. Могилёв принимает V Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко лично встретил...
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