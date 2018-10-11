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Владимир Путин о Форуме регионов в Могилёве: Эти дни будут очень полезными

12.10.2018 13:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Могилёв принимает V Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в могилёвском аэропорту

В заключительный день работы форума участие в нём принимают Президенты Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин уже провели двустороннюю встречу. Риторика переговоров – доброжелательная.  

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:  
Эти дни будут очень полезными, потому что наши с вами обоюдные усилия, организация работы на верхнем этаже, что называется. Они будут успешными в том случае, если дополнятся эффективной работой наших коллег в регионах России и Беларуси. Я рад новой встрече. Мы с вами всегда в контакте друг с другом. Это очередной рубеж, очень интересный и полезный для нашего сотрудничества.         

 
 
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Новости Беларуси. Могилёв принимает V Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Александр Лукашенко лично встретил...
 
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