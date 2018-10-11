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Песков: Путин и Лукашенко достигли результатов по нефтяным вопросам

12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи 21 сентября достигли значимого результата в решении проблем, связанных с поставками нефти и нефтепродуктов, сейчас идет закрепление договоренностей, сообщает «МИР 24» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«По итогам их [Путина и Лукашенко] последней встречи был достигнут значимый результат в разблокировании тех проблем, которые были между двумя странами – это и по нефтепродуктам, по «перетаможке» и так далее», – отметил Песков.

Сейчас российский лидер находится в Могилеве, где принимает участие в работе Форума регионов двух стран.

По мнению экспертов, сегодня на форуме могут быть подписаны контракты на 500 миллионов долларов.



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Теги: Могилев
 
 
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По словам пресс-секретаря президента России, в настоящее время идет закрепление договоренностей.
 
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