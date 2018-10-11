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Белоруска Лидия Морозова вышла в финал теннисного турнира в Гонконге

12.10.2018 13:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Лидия Морозова вышла в финал теннисного турнира в Гонконге
Getty Images

В полуфинале парного разряда турнира в Гонконге Лидии Морозовой и Сюко Аояме противостоял украинско-австралийский дуэт Надежда Киченок и Анастасия Родионова. Матч получился довольно ровным для обоих тандемов.

Белоруска Лидия Морозова вышла в финал теннисного турнира в Гонконге Азаренко планирует вернуться в мировой теннисный тур в конце декабря

Исход поединка решился лишь на супер тай-брейке, где сильнее оказалась белорусско-японская пара – 6:4, 3:6, 10:7. За титул Морозова и Аояма поспорят с победителем поединка Сманта Стосур (Австралия) / Шуай Чжан (Китай) и Алекса Гуарачи (Чили) / Гиулиана Олмос (Мексика). Титульный матч предварительно состоится 14 октября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

А вот Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в полуфинал турнира в китайском Тяньдзине. В четвертьфинале белоруска в упорной борьбе на двух тай-брейках уступила швейцарке Тимеа Бачински – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

К сожалению, после этого поражения Арина Соболенко утратила даже теоретические шансы на попадание на турнир в Сингапур, где соберутся восемь сильнейших теннисисток года. Наша спортсменка пока замыкает десятку данного рейтинга.

 
 
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В дуэте с японской спортсменкой Сюко Аоямой белорусская теннисистка Лидия Морозова успешно выступает в парном разряде турнира в Гонконге.
 
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