Белоруска Лидия Морозова вышла в финал теннисного турнира в Гонконге

В полуфинале парного разряда турнира в Гонконге Лидии Морозовой и Сюко Аояме противостоял украинско-австралийский дуэт Надежда Киченок и Анастасия Родионова. Матч получился довольно ровным для обоих тандемов.

Исход поединка решился лишь на супер тай-брейке, где сильнее оказалась белорусско-японская пара – 6:4, 3:6, 10:7. За титул Морозова и Аояма поспорят с победителем поединка Сманта Стосур (Австралия) / Шуай Чжан (Китай) и Алекса Гуарачи (Чили) / Гиулиана Олмос (Мексика). Титульный матч предварительно состоится 14 октября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

А вот Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в полуфинал турнира в китайском Тяньдзине. В четвертьфинале белоруска в упорной борьбе на двух тай-брейках уступила швейцарке Тимеа Бачински – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

К сожалению, после этого поражения Арина Соболенко утратила даже теоретические шансы на попадание на турнир в Сингапур, где соберутся восемь сильнейших теннисисток года. Наша спортсменка пока замыкает десятку данного рейтинга.