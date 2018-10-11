"Сердце без биатлона пока не щемит". Надежда Скардино - о рождении спортивной радиостанции и новой жизни

Как мы уже сообщали, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Надежда Скардино будет руководить спортивной радиостанцией. Пока идет работа по созданию и регистрации нового СМИ, завершившая минувшим летом карьеру биатлонистка рассказала SPORT.TUT.BY, как «Спорт ФМ» собирается заполнять давно пустующую нишу в белорусском медиапространстве и как она сама адаптировалась в жизни после ухода из большого спорта.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Чья вообще это идея — создание спортивной радиостанции? Кто это придумал, и как развивалось ее воплощение.

— Насколько я знаю, идея давно витала в воздухе. Ее подхватили в группе заинтересованых лиц, назовем ее так. Как-то в разговоре появилась совместная задумка, и мы решили, что можем попробовать. Тем более, что в Беларуси нет такой радиостанции, а, допустим, в России, Украине, Польше и других странах — есть. Я уверена, что эта новая для нас вещь окажется полезной для тех, кто любит слушать радио.

В общем, та самая заинтересованная группа, о которой я вам сказала, предложила мне стать директором компании по созданию спортивной радиостанции. Конечно, такое предложение было неожиданным, ведь я столько лет была спортсменкой, а теперь буду смотреть на эту жизнь с другой стороны. Но я очень люблю пробовать новое.

— Был момент, когда казалось, что страшновато за это браться?

— Естественно. Но плюс спортсменов в том, что у них есть азарт, их всегда тянет испытать себя, рискнуть и при этом добиться результата. После завершения карьеры сидеть без дела не хочется. Но в то же время есть желание найти то место, где ты будешь так же вовлечен и востребован, как и прежде. Надеюсь, этот проект сможет дать мне то, чего не хватает после ухода из биатлона.

В моем случае я ведь окунаюсь в знакомую атмосферу, все-таки спорт мне близок. Тем более, у меня есть образование, я училась в БГЭУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». Почему бы не применить эти знания на практике? Люди мне доверились и сказали, что у меня должно получиться.

— Кто эти люди? Можете их назвать?

— Когда все получится, как мы задумали, тогда и раскроем их имена.

— А кто инвестор?

— Понятно, что такой проект не может существовать без финансовой поддержки. У нас он есть, это компания «Сигмаполюс» — крупнейший в Беларуси застройщик коммерческой недвижимости, ее владелец — Виталий Иосифович Синицкий. Он построил такие крупные бизнес-центры, как «Титан», «Волна», «Анкор», «Орлан», торговые центры «Тивали», «Трюм» и другие. Многие из них отмечены высокими наградами, в том числе и на международных конкурсах.

Виталий Иосифович проводит много времени в разъездах, за рулем. Сам он не достиг каких-то высот в профессиональном спорте, но активно занимался спортом. Любит и поддерживает белорусский спорт. Знаю, что он помогает баскетбольному клубу «Цмокi» и волейбольной «Минчанке». И во время интересных спортивных событий он не раз задавался вопросом, почему нет возможности узнавать подробности о них по радио, находясь за рулем автомобиля.

Ясно, что это проект больше социальный, здесь бизнеса с колоссальной рентабельностью не предвидится. Большие деньги на радиорынке заработать невозможно. Это скорее имиджевая вещь, которая также может быть одним из инструментов продвижения основного бизнеса.

— Сколько денег потребуется на начальном этапе на запуск проекта?

— Это частная информация, но, конечно, это большие деньги. Очевидно, что их потребуется больше, чем для обычной музыкальной радиостанции.

— Откуда придут кадры на вашу радиостанцию и какая планируется численность штата?

— Численность штата — до 30 человек. У нас есть очень профессиональная команда из инициаторов нашего проекта, это спортсмены и журналисты, она и занимается подбором кадров. Все специалисты будут из Беларуси, пока обойдемся без легионеров (смеется).

Кроме того, заявляем два языка вещания — русский и белорусский.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Как и чем будете заманивать к себе специалистов?

— В первую очередь тем, что у них появится возможность плотнее работать именно со спортивной темой. Многие из тех, кто работает сейчас на радио и ТВ, близки к спорту и хотели бы быть к нему еще ближе. И эту возможность они получат именно на спортивном радио. Уже есть многие люди, которые заинтересованы быть в нашей команде.

Мне кажется, спорт в нашей стране очень популярен. Каждый, наверное, житель, от мала до велика, смотрит спорт, любит спорт.

— Каков будет контент радиостанции? Сколько музыки? И какая? Репортажи, трансляции, прямые эфиры?

— Музыка в основном будет бодрящая, которая придает энергии людям. Вроде той, что звучит в спортзале, когда ты пришел туда заниматься. Ну и популярная она должна быть, должна нравиться эмоциональным людям, которые могут поболеть на стадионе. В разное время суток будет разная музыка. А вообще этим вопросом будут заниматься специалисты. Примерный план музыкального контента уже есть, но надо понимать, что это живой эфир, и в него оперативно могут вноситься изменения, если мы увидим, что какая-то вещь не работает. Радио, как и спорт, отличается динамичностью, здесь можно быстро реагировать и вносить изменения.

Что касается информационной составляющей, то поначалу прямых трансляций соревнований у нас не будет, это все же дорогостоящая штука. Хотя через некоторое время — может быть.

Но прямые включения с места событий и репортажи обязательно будут. Мы хотим, чтобы наши журналисты бывали на соревнованиях и могли вещать оттуда — брать интервью, сообщать какие-то интересные детали с места события.

— Есть ли представление о том, какие виды спорта будут приоритетными? Имеются ли договоренности о сотрудничестве с федерациями по видам спорта, с лучшими клубами страны?

— Конечно, будут представлены самые популярные виды спорта в нашей стране — хоккей, футбол, биатлон, теннис. А еще у нас сильные художественная гимнастика, плавание, фристайл. Мы хотим, чтобы люди узнавали о них больше, потому что часто эти виды незаслуженно обделены вниманием, хотя и приносят стране много медалей. Хотелось бы, чтобы люди услышали и о некоторых других видах, которые даже не показывают по телевидению.

Ведем переговоры с федерациями, и все нас поддерживают. С радостью восприняли новость и многие спортсмены, они считают, что это прекрасный проект, и что информации о спорте должно быть больше.

Большую заинтересованность проявил, к примеру, хоккейный клуб «Динамо-Минск», он уже хоть сегодня готов с нами сотрудничать.

— После стольких лет в спорте у вас появится возможность если не ощутить себя в шкуре журналиста, то почувствовать себя с обратной стороны диктофона или видеокамеры…

— У нас вражеские стороны? (смеется) Да, я по своему опыту знаю, что иногда очень сложно общаться с журналистами, особенно когда задают вопросы, на которые не хотелось бы отвечать. Или как тяжело порой говорить с прессой, когда что-то не складывается. Мне как бывшей спортсменке легче понять атлетов. И, возможно, это понимание где-то поможет журналистской команде нашей радиостанции.

Я, конечно, не журналист, и пока не претендую на эту роль. Я — директор нашей компании. Но вообще хотела бы принимать участие в эфирах. Мне это интересно. И то, что все спортсмены хорошо приняли идею, дает надежду на то, что наша работа будет интересна им, и они готовы сотрудничать.

Бывают, конечно, разные ситуации. Есть журналисты, с которыми всегда общаешься с удовольствием. Точно так же и со спортсменами. Кто-то всегда открыт и готов к общению, а кто-то закрывается. Причем иногда на то есть веские причины. Не уверена, что каждый журналист захотел бы рассказывать о всей своей жизни аудитории. Поймите, человеку, который всегда на виду, иногда тоже хочется что-то оставить за кадром.

Возможно, у меня получится стать каким-то мостиком между журналистами и болельщиками с одной стороны, и спортсменами — с другой. Тем не менее, я, безусловно, буду входить в положение спортсменов, понимая, стоит ли задавать тот или иной вопрос.

— Планируются ли в прямом эфире переклички с матчей футбольных туров чемпионата Беларуси?

— Почему нет? Прямые включения, небольшие интервью вполне могут украсить эфир. И если важных матчей будет несколько одновременно, то можно делать и перекличку с разных стадионов.

— Вещание в интернете параллельно планируется? На популярные подкаст-сервисы и другие аудио сервисы, как это делают футбольные топ-клубы «Барселона», «Челси» и другие…

— Да, конечно. Сейчас это одна из сильнейших сторон вещания, и она активно развивается. Хотим сделать свой сайт, там можно будет не только услышать, но и увидеть какое-то интервью в прямом эфире, будет возможность задавать вопросы. А еще мобильные приложения будут. В эту сторону мы тоже смотрим, мы знаем, что сейчас это работает.

— Радиоэфир сейчас переживает не самые лучшие времена, идет отток рекламодателей в интернет. К примеру, даже в России, где рынок гораздо шире, радиостанция «Спорт FM» после пять лет работы вынуждена была менять формат минувшим летом, добавив в эфир больше музыки (80%!), убрав аналитику и сократив штат. Эта тенденция вас сильно тревожит?

— Мы знаем причины, почему так произошло, и будем учитывать их опыт, минусы и плюсы, учиться на их ошибках. Надеюсь, у нас таких неприятностей не случится. В то же время будем перенимать успешный опыт других радиостанций. В Санкт-Петербурге, я знаю, успешно работает радио футбольного клуба «Зенит».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Какой портрет аудитории вы себе нарисовали? Возраст, положение, доходы… В вашем представлении это будет широкая аудитория или люди, в основном «заточенные» на спорт?

— Спорт в нашей стране любят много людей. Почувствовала на своем опыте, как поддерживают спортсменов. Ко мне подходили представители разных поколений — начиная от 5-летних малышей и заканчивая 70-летними дедушками и бабушками. В такие моменты понимаешь, что у болельщицкой аудитории нет каких то четких возрастных границ. Поэтому мы надеемся, что результат нашей работы будет интересен самым разным слоям населения.

Тем более, что стало модно вести здоровый образ жизни. Такие люди — это ведь тоже часть нашей аудитории, будем ориентироваться и на них.

Наверное, если бы мы делали футбольное радио, то о специфике слушателей можно было бы говорить более конкретно. А так…

Естественно, ближе будем знакомиться с нашей аудиторией уже и по ходу работы, готовы корректировать содержание эфира исходя из этого. Будет ведь и прямая связь со слушателями — звонки в эфир, возможность общения в интернете.

— Кого вы видите основными конкурентами: ТВ, интернет? И собираетесь ли вообще покорять интернет и конкурировать с интернет-вещателями?

— Мне кажется, как таковой конкуренции у нас пока не будет. Ведь ниша спортивного радио в стране сейчас не занята, это направление узкопрофильное. В связи с этим часть потребителей для нашей рекламы тоже, наверное, будет специфическая. Рассчитываем продвигать в эфире спортивное питание, тренажеры, спортивные клубы… Для таких рекламодателей это будет дополнительный канал продвижения.

Плюс радиостанций перед тем же телевидением еще и в том, что не всегда люди могут смотреть ТВ. А вот потреблять аудиоинформацию часто гораздо удобнее. Люди слушают радио в автомобилях. Бывает, что на работе смотреть ТВ или сидеть постоянно в интернете тоже не очень удобно, и радио как источник информации в такой ситуации — вполне подходящий вариант. И мы можем помочь людям услышать что-то новое, интересное и полезное.

— Где будет размещаться студия «Спорт ФМ»?

— В бизнес-центре «Титан». Здесь панорамное остекление. Нам выделили помещение на 25-м этаже. И вид на город из студии великолепный. Студия большая, можно вместить много гостей, хоть целую футбольную или хоккейную команду. Думаю, многие гости, в том числе и зарубежные звезды, будут не прочь сделать селфи на фоне вида из нашего окна.

— Как будет оборудована студия?

— Меня заверили, что по последнему слову техники. Уже проведены соответствующие расчеты, готовы проекты. Часть оборудования будет заказана за границей. Мы довольны первичными переговорами, наши партнеры искренне болеют за то, чтобы все сделать качественно. Будет техника последнего поколения, в том числе с возможностью визуализации студии, у нас установят видеокамеры, благодаря которым картинка будет постоянно меняться. Если все получится, как задумали, у нас будет топовая радиостанция с точки зрения оснащения.

— Вы уже адаптировались к послеспортивной жизни?

— Можно сказать, что да. Жизнь у меня сейчас такая активная. Участвую в разных мероприятиях, но в то же время получила возможность тратить много времени и на себя. Ищу себя в чем-то новом. Мне это интересно.

Сердце без биатлона пока не щемит. Не знаю, как будет зимой, когда начнется сезон, выпадет снежок. Начну смотреть гонки по телевизору… Но, скорее всего, будет просто ностальгия по соревновательным ощущениям. Все-таки спорт — это выхлоп энергии, получение результата. Вот поэтому я и взялась за этот проект, где можно добиваться результата.



Фото: Reuters

— Были у вас предложения остаться в белорусском биатлоне и после завершения карьеры?

— Нет, не было. Если не считать таких разовых акций, как проведение мастер-классов, консультаций. Я ответила, что всегда рада буду поделиться своими знаниями и опытом. Мне очень интересно общаться с детьми, наблюдать за тем, как они слушают и вникают во все. И очень довольна, если им нравится то, что я говорю, и когда это им помогает.

— Имелись варианты получить работу в России?

— Я живу в Курортном районе Санкт-Петербурга Сестрорецке. Знаю, что в этом районе планируется создание серьезного биатлонного центра, где дети смогут тренироваться и соревноваться. Очень рада этому и надеюсь, что все у них получится. И тогда я тоже смогу там чем-то помочь. Но пока я в Минске и полностью в нашем проекте — «Спорт ФМ».