К 75-летию освобождения Дубровенского района





Приближается великая дата — 75-летие освобождения Дубровенского района. Вспомним, как все начиналось.

Завершалось освобождение Краснинского и Руднянского районов Смоленской области. Оттуда доносился гул от взрывов бомб и артиллерийских снарядов, а над территорией Дубровенского района все чаще появлялись самолеты с красными звездами, проникали сюда и разведгруппы. Тревожно закопошились оккупанты. Стали заметать следы своих преступлений и совершать новые. Увозить все, что не было вывезено в Германию в 1941-1943 годах, а также выгонять жителей из родных мест и отправлять в свой тыл.

Задача, поставленная Верховным Главнокомандующим: 10-12 октября овладеть районом Орши — не дала командованию возможности для серьезной подготовки. Обескровленные в ходе летних боев на смоленской земле войска 10-й гвардейской, 21-й, 33-й, 68-й общевойсковых армий 29 сентября форсировали Мерею и начали бои по освобождению Дубровенского района на левобережье Днепра.

1 октября 1943 года был освобожден первый населенный пункт Дубровенщины — деревня Баево, 3 октября — деревня Кисели, 4 октября — деревни Маслино и Золотовичи.

В ходе боев на Мерее наши войска потеряли около тысячи бойцов, но вынудили противника начать с 7 на 8 октября отступление от Днепра до Маслино включительно на более прочную линию обороны по речке Россасенка.

16 октября наши войска с ходу пытались форсировать речку, но безуспешно.

Сроки наступления на Оршанском направлении срывались, была очевидна нереальность их выполнения имеющимися людскими и техническими ресурсами. Однако невыполнение приказа Верховного Главнокомандующего грозило самыми тяжелыми последствиями для исполнителей.

Началась перегруппировка войск. 10-я гвардей¬ская армия 16-го октября начала передислокацию с левобережья на позиции севернее автомагистрали Москва-Брест и с 21 октября вступила в бой. Тут с 12 октября уже вела бои 31-я армия, которая осво¬бодила ряд населенных пунктов бывшего Чернорученского сельсовета. Теперь армия продолжала боевые действия в направлении от автомагистрали до Днепра.

Весь период боевые действия Красной Армии на Дубровенщине с воздуха поддерживала 1-я воздушная армия.

К концу октября войска с боями продвинулись до противотанкового рва, идущего от деревни Горманы (на берегу Днепра) в сторону деревни Озеры. В ноябре в ряде мест противотанковый ров был преодолен и бои велись за населенные пункты Горманы — Лобаны, Киреево, Новое Село, Осинторф.

На левобережье 5-я, 68-я и некоторые соединения 33-й армий упорно сражались на участке от Днепра до хуторов Козьянских. Здесь пятеро наших доблестных воинов за мужество и отвагу удостоены звания Героя Советского Союза.

33-я армия также с боями удерживала отвоеванные у врага позиции от Козьян до Михалиново, Коршиково, Лапировщина и Соболева. В районе Баево шли тяжелые кровопролитные бои.

За время осенних боев 1943 года на Дубровенщине наши войска потеряли убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести более 26 тысяч вои¬нов: настолько мощно был укреплен этот район гитлеровцами.

Видя бесперспективность дальнейшего наступления, командование вынуждено было отдать приказ перейти в оборону с 4 декабря 1943 года.

Таким образом, к началу зимы войсками Красной Армии была освобождена от немецко-фашистских оккупантов треть территории Дубровенщины, вошедшей до 26 июня 1944 года в прифронтовую полосу.

В освобожденные деревни стали возвращаться беженцы, по мере возможностей налаживать жизнь на руинах, в землянках. Трудно представить: в восстановленных колхозах уже в ноябре и декабре на собраниях обсуждались вопросы оказания помощи Красной Армии продовольствием(!).

Вот такие наши люди! Жили с надеждой, верой и любовью к жизни, к своей Родине. А потому с полным основанием заслужили право достойно отметить славный юбилей — 75-летие освобождения родного края от немецко-фашистских оккупантов.

Алексей ГАВРУТИКОВ.