Сегодня Международный день пожилых людей





Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны,

представители старшего поколения!

Первого октября во всем мире людям пожилого возраста говорят слова благодарности, признательности и поддержки. Действительно, ваши мудрость и опыт, знания и умения, которые связывают прошлое и будущее, поддерживая неразрывные узы между поколениями, — бесценны. Вы и сегодня вносите весомый вклад в развитие Дубровенщины, всего нашего общества, долг которого – обеспечить вам спокойную и достойную старость.

Особые слова признательности адресуем участникам сражений Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Вам пришлось пережить многое — сражаться за свободу родной земли, восстанавливать разрушенные города и села в послевоенные годы, и вы всегда с честью выполняли свой гражданский долг. Вся ваша жизнь, уважаемые ветераны войны и труда, — пример преданности Отчизне, неиссякаемого трудолюбия и оптимизма.

Спасибо вам за выдержку, мудрость, терпение, любовь к нашему приднепровскому краю и синеокой Беларуси! Желаем вам счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и тепла в семьях! Добра и радости вам и вашим близким!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

Пожилыми в геронтологии считаются люди в возрасте 60 лет и старше. Следуя этой классификации, в Беларуси на начало 2018 года проживали 2041,1 тыс. пожилых граждан, или каждый пятый. Большинство пожилых граждан проживают в городах — 1447,5 тыс., а в сельской местности — 593,6 тыс. Пожилых женщин в республике больше, чем мужчин, — 64,4% и 35,6% соответственно. Причем на тысячу пожилых горожан-мужчин приходится 1830 горожанок-ровесниц, на тысячу пожилых сельчан — 1764 женщины. За последние десять лет численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 282,4 тыс. человек, или на 16,1%. Если в 2008 году соотношение этой категории граждан к общей численности составляло 18,4%, то в 2018 году — 21,5%. При этом более активно «старело» именно городское население. Вслед за этой тенденцией растет и активность старшего поколения. Их профессионализм и жизненный опыт востребован в различных сферах экономической деятельности. Многие люди 60 лет и старше продолжают трудиться: их доля в численности работников организаций в прошлом году составляла 7%. Так, в сфере научных исследований и разработок 21,1% работников были пожилыми, в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — 12,8%, операций с недвижимым имуществом — 12,6%, прочих видов услуг — 12,5%, в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха — 12,2%, образовании — 11,4%. Возраст не является помехой и для создания семьи. В 2017 году в пожилом возрасте оформили брак 943 женщины и 1497 мужчин, при этом в 757 случаях оба «молодожена» были в возрасте 60 лет и старше. Все больше среди пожилых приверженцев занятий физкультурой и спортом. Если на начало 2006 года их процент составлял 6,2%, 2010-го — 15,3%, то на начало 2018 года — 20,7% из общего количества пожилых. При этом 93% занимались физкультурой самостоятельно, 7% посещали организованные занятия. Пожилые люди стали активнее осваивать интернет. Как показало выборочное обследование, в 2017 году доля пользователей Сети среди лиц этой категории составила 30,1%. Причем из этого количества каждый второй выходит в интернет ежедневно. И большинство из них — горожане. Чаще всего услугами Всемирной паутины пожилые люди пользуются ради поиска различной информации. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является одним из важных индикаторов уровня жизни населения. В 2017 году она составила 74,4 года, в том числе у женщин — 79,2 года, мужчин — 69,3 года, то есть продолжительность жизни белорусов устойчиво повышается, причем уменьшается и разрыв в этом показателе между женщинами и мужчинами.