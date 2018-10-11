ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня Международный день пожилых людей

12.10.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня Международный день пожилых людей

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения!

Первого октября во всем мире людям пожилого возраста говорят слова благодарности, признательности и поддержки. Действительно, ваши мудрость и опыт, знания и умения, которые связывают прошлое и будущее, поддерживая неразрывные узы между поколениями, — бесценны. Вы и сегодня вносите весомый вклад в развитие Дубровенщины, всего нашего общества, долг которого – обеспечить вам спокойную и достойную старость.
Особые слова признательности адресуем участникам сражений Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Вам пришлось пережить многое — сражаться за свободу родной земли, восстанавливать разрушенные города и села в послевоенные годы, и вы всегда с честью выполняли свой гражданский долг. Вся ваша жизнь, уважаемые ветераны войны и труда, — пример преданности Отчизне, неиссякаемого трудолюбия и оптимизма.
Спасибо вам за выдержку, мудрость, терпение, любовь к нашему приднепровскому краю и синеокой Беларуси! Желаем вам счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и тепла в семьях! Добра и радости вам и вашим близким!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

 

Пожилыми в геронтологии считаются люди в возрасте 60 лет и старше. Следуя этой классификации, в Беларуси на начало 2018 года проживали 2041,1 тыс. пожилых граждан, или каждый пятый. Большинство пожилых граждан проживают в городах — 1447,5 тыс., а в сельской местности — 593,6 тыс. Пожилых женщин в республике больше, чем мужчин, — 64,4% и 35,6% соответственно. Причем на тысячу пожилых горожан-мужчин приходится 1830 горожанок-ровесниц, на тысячу пожилых сельчан — 1764 женщины. За последние десять лет численность лиц пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 282,4 тыс. человек, или на 16,1%. Если в 2008 году соотношение этой категории граждан к общей численности составляло 18,4%, то в 2018 году — 21,5%. При этом более активно «старело» именно городское население. Вслед за этой тенденцией растет и активность старшего поколения. Их профессионализм и жизненный опыт востребован в различных сферах экономической деятельности. Многие люди 60 лет и старше продолжают трудиться: их доля в численности работников организаций в прошлом году составляла 7%. Так, в сфере научных исследований и разработок 21,1% работников были пожилыми, в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — 12,8%, операций с недвижимым имуществом — 12,6%, прочих видов услуг — 12,5%, в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха — 12,2%, образовании — 11,4%. Возраст не является помехой и для создания семьи. В 2017 году в пожилом возрасте оформили брак 943 женщины и 1497 мужчин, при этом в 757 случаях оба «молодожена» были в возрасте 60 лет и старше. Все больше среди пожилых приверженцев занятий физкультурой и спортом. Если на начало 2006 года их процент составлял 6,2%, 2010-го — 15,3%, то на начало 2018 года — 20,7% из общего количества пожилых. При этом 93% занимались физкультурой самостоятельно, 7% посещали организованные занятия. Пожилые люди стали активнее осваивать интернет. Как показало выборочное обследование, в 2017 году доля пользователей Сети среди лиц этой категории составила 30,1%. Причем из этого количества каждый второй выходит в интернет ежедневно. И большинство из них — горожане. Чаще всего услугами Всемирной паутины пожилые люди пользуются ради поиска различной информации. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является одним из важных индикаторов уровня жизни населения. В 2017 году она составила 74,4 года, в том числе у женщин — 79,2 года, мужчин — 69,3 года, то есть продолжительность жизни белорусов устойчиво повышается, причем уменьшается и разрыв в этом показателе между женщинами и мужчинами.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны, представители старшего поколения! Первого октября во всем мире людям пожилого возраста говорят слова благодарности,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-начальника налоговой в Гомеле осудили на 5,5 лет за взятку картиной и вазой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика