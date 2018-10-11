Дубровенских хлеборобов чествовали на «Дажынках-2018»





В минувшую пятницу в Верхнедвинске на областном фестивале тружеников села «Дажынкі- 2018» состоялось чествование хлеборобов Витебщины, которые в непростых условиях 2018 года смогли собрать неплохой урожай и первыми и пока единственными в республике выполнили государственный заказ в объеме 102 тысячи тонн зерна. Такой вклад в продовольственную корзину страны — свидетельство верности крестьянскому долгу и высочайшей ответственности аграриев перед Родиной.

На этом празднике по традиции проводится серьезный анализ работы хлеборобов, строятся планы на будущее.

Дубровенский район в этом году пусть и не достиг прогнозных показателей, но вошел в пятерку лидеров в области. Стабильная работа трудящихся нашего района была достойно отмечена. Грамотой Совета Министров Республики Беларусь за плодотворную работу и значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства награжден Олег Лындин, председатель Дубровенского районного исполнительного комитета. Награду вручил Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь.

Обращаясь к аграриям области, Михаил Русый подчеркнул, что если работать с полной отдачей, то результат всегда будет, и пожелал, чтобы у аграриев Витебщины всегда было богатым и здоровье, и урожай, и кошелек.

О том, что работники сельхозпредприятий работают в полную силу, говорит урожай этого года. Витебщина как самый северный регион как ни одна другая область подвержена воздействию погодных факторов. Специфические климатические условия сковывают возможности и потенциал аграриев. Почти 70% земель области — средне и тяжело суглинистые. Практически нет разрыва во времени между посевом, кормозаготовкой, уборкой и севом озимых культур. Аграрии области знают, что приблизительно один раз в восемь лет в области случается благоприятный год.

На этом акцентировал внимание в своем выступлении на «Дажынках» Николай ШЕРСТНЁВ, председатель Витебского областного исполнительного комитета.

—Мы надеялись, что этот год будет именно таким. Но ожидания не оправдались: весенняя посевная началась на 10-14 дней позже прошлого сезона, со второй декады апреля установилась засушливая погода, которая повредила около ста тысяч гектаров посевов. Затем начались затяжные ливни, местами с градом. Обидно и досадно: ведь сделано было многое для того, чтобы урожай был намного выше Но вопреки всему результат есть: исходя из плодородия почв выход зерна на один балла-гектар составил 90,3 кг. Мы в республике оказались в шаге от первой строчки этого рейтинга: впереди только Брестская область с результатом 91,4 кг, — отметил глава области. — И если вес каравая можно измерить сотнями и тысячами тонн, то цена его измеряется потом и мозолистыми руками, и от того еще более уважаемым становится труд хлебороба. К счастью, к началу жатвы погода установилась и позволила в оптимальные сроки провести уборку.

Николай Шерстнёв выразил благодарность хлеборобам, которые с честью реализовали свою главную миссию: отборным зерном нового урожая в полном объеме наполнили закрома государства.

Каравай Витебщины 2018 года составил 756 тысяч тонн.

Председатель облисполкома отметил, что жатва показала: результат получает тот, кто опирается на достижения аграрной науки, использует высокоурожайные сорта культур, работает на высокопроизводительной технике, обеспечивает строжайшее соблюдение технологии.

— Мы взяли курс на интенсивное земледелие. В области отработана структура посевных площадей. Основная цель — сформировать полноценный урожай за счет соблюдения севооборота — подбора наиболее благоприятных предшественников и соблюдения технологических регламентов по производству продукции растениеводства.

Направление по расширению посевов зернобобовых и масличных культур оправдано, — уверен Николай Шерстнёв. —В текущем году намолочено 105 тысяч тонн зернобобовых культур, что в 2 раза превышает прошлогодний показатель. Собрано 28,9 тысяч тонн гороха в чистом виде, что в 2,5 раза больше, чем в 2017-м. В ближайшей перспективе мы должны выйти на 100 тысяч тонн.

Нынешний год показал: есть целый ряд хозяйств, которые преуспели и в производстве рапса. Валовой сбор маслосемян рапса составил 99 тысяч тонн. Необходимо последовательно расширить посевы рапса до 100 тысяч гектаров и получать не менее 200-250 тысяч тонн маслосемян, — озвучил глава региона задачи на перспективу. — Благосостояние аграрного сектора Витебщины зависит от производства и реализации продукции животноводства, чья эффективность определяется прочной кормовой базой.

Расширение площадей многолетних трав, увеличение удельного веса клеверов, упор на зернобобовые культуры, технологичное возделывание кукурузы подтвердили правильность выбранного курса.

Нам крайне важно обеспечивать отрасль животноводства собственным дешевым белком — это залог снижения затрат на конечную продукцию — молоко и мясо, о чем постоянно напоминает Глава государства, — подчеркнул Николай Шерстнёв.

Далее он подробно остановился на развитии в области льноводства.

Он отметил, что основные точки приложения сил в отрасли— повышение качества и количества вырабатываемого льноволокна с одновременным снижением его себестоимости, а также увеличение глубины переработки сырья с выходом на готовые изделия с высокой добавленной стоимостью. Для этого, в первую очередь, нужно загрузить производственные мощности льнозаводов, увеличить валовой сбор льнотресты по области. Второе — повысить качество заготавливаемого сырья, и, следовательно, вырабатываемого льноволокна. В текущем году закуплено 192 единицы техники как общего назначения, так и специализированной льноуборочной. Это уже дает результат: сокращены сроки проведения сева, теребления и уборки льна.

— В текущем году лучший показатель достигнут «Дубровенским льнозаводом» (руководитель Босенков Анатолий Дмитриевич) — заготовлено 10,1 тысячи тонн льнотресты, средним номером 1,13, получена урожайность 41,6 центнера с гектара. Это самый высокий показатель в республике среди льнозаводов, — сказал Николай Шерстнёв и нацелил: — Мы и в дальнейшем будем развивать льноводческую отрасль. Нужно модернизировать все звенья производства и переработки льна от поля до прилавка. Ведь сегодня на большинстве льнозаводов основное и вспомогательное технологическое оборудование имеет стопроцентный износ. Также недостаточно мест для хранения сырья. Поэтому важно в течение 3-х лет произвести техническое переоснащение старых действующих льнозаводов, строительство и ремонт шох. Это позволит сохранить сырье и производить льняную продукцию еще более высокого качества.

Далее Николай Шерстнёв остановился на необходимости увеличения производительности труда в растениеводстве через применение современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и обеспеченности сельскохозяй¬ственной отрасли кадрами.

—И еще одна аграрная доминанта — сделать эту сферу для каждого работающего престижной, а в обществе — уважаемой. Решение — в коррекции системы подготовки кадров и увеличения заработной платы. Определенный инструментарий в данном направлении выработан. Витебщина в этом году создала привлекательную систему материального стимулирования. В области внедрен подход по изменению схемы оплаты труда специалистам животноводческой отрасли, а также механизаторам. Но это, отмечу, только первый шаг мотивации сельского труда. Поэтапно будет пересмотрена зарплата и для других категорий сельских тружеников, — заверил Николай Шерстнёв.

Затем состоялось награждение лучших аграриев области.

В рамках проведения фестиваля тружеников села были подведены итоги конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов». Среди сельхозпредприятий области победителем стало КУСХП им.Черняховского (руководитель Н.А.Солдатенко).

И еще один представитель Дубровенщины поднимался на главную сцену «Дажынак-2018». Комбайнер СХФ «Первомайское» Сергей Гусенцов награжден среди молодых механизаторов интеграционных структур.

Чествование аграриев продолжалось почти три часа. Поздравительные речи и награждения чередовались с лучшими номерами участников художественной самодеятельности Витебщины, Латвии и России, а на улицах и в улочках вокруг главной сцены ни на минуту не смолкала ярмарочная суета.

За время подготовки к фестивалю в Верхнедвинске было обновлено более 200 объектов: здания Центральной районной библиотеки, детской школы искусств. Открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс». Построен 12-квартирный жилой дом. Новый облик обрели центральная площадь Юбилейная, городской сквер, набережная Двины.

Верхнедвинск передал эстафету Браславу.