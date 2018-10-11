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В Кобрине водитель и пешеход уехали с места ДТП, чтобы ГАИ ни о чем не узнала. А она узнала
В Кобрине водитель сбил на переходе женщину-пешехода, усадил ее в салон и уехал с места ДТП. ГАИ нашла участников аварии.
Видео:
9 октября, около 16.50, на улице Дзержинского автомобиль при левом повороте сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. На помощь пострадавшей кинулись очевидцы аварии и водитель. Они помогли ей подняться и усадили в салон автомобиля, который ее сбил. Затем автомобиль покинул место аварии.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 17.26. Во время проверки выяснилось, что после аварии водитель Peugeot доставил 35-летнюю пострадавшую в больницу. Там она не сказала о ДТП, а сообщила, что травмы получила при падении с велосипеда.
Личность водителя также установили. Им оказался 62-летний житель Кобрина,
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается милиция.
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В Кобрине водитель сбил на переходе пешехода, усадил ее в салон и уехал с места ДТП. ГАИ нашла участников аварии.
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