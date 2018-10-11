Российский Сбербанк назван лучшим для деловых операций в Центральной и Восточной Европе

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Банк стал победителем конкурса финансовых организаций, проводимого британским журналом The Banker.

Конкурс Transaction Banking Awards 2018 проводится ежегодно и определяет победителей в 14 номинациях, сообщает ТАСС.

Лучшим банком мира в этом году назван стала транснациональная финансовая корпорация Standard Chartered.

Как рассказали в Сбербанке, в этом году соревнование по сути превратился в технологическое состязание. Жюри конкурса отметило, что Сбербанк позволяет клиентам регистрировать предприятия и открывать новые счета в режиме онлайн, а также значительно опережает конкурентов по скорости обработки платежей. Среди преимуществ назван также выпуск бизнес-карт для покупок у компаний-партнеров с отсрочкой платежа.

" Более 90% самых востребованных сервисов Сбербанка для юридических лиц доступны онлайн", - цитирует пресс-служба слова директора дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергея Попова.