В Лунинецком районе пьяный мужчина застрял в заборе и задохнулся

Как стало известно, 41-летний мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. По неизвестной причине, он просунул голову между штакетником ворот и не смог обратно выбраться.

По информации ресурса « Медиа-Полесье », шея мужчины застряла в проеме между двумя досками деревянных ворот со стороны улицы. В результате наступила механическая асфикция – он задохнулся.

Известно, что мужчина остался на хозяйстве в доме матери, пока та находилась в больнице. Его тело обнаружила соседка.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причина смерти – банальная неосторожность.