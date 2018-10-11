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В Лунинецком районе пьяный мужчина застрял в заборе и задохнулся

12.10.2018 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лунинецком районе пьяный мужчина застрял в заборе и задохнулся
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, 41-летний мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. По неизвестной причине, он просунул голову между штакетником ворот и не смог обратно выбраться.

В Лунинецком районе пьяный мужчина застрял в заборе и задохнулся В Лунинце годовалый мальчик утонул в декоративном озере во дворе дома

По информации ресурса «Медиа-Полесье», шея мужчины застряла в проеме между двумя досками деревянных ворот со стороны улицы. В результате наступила механическая асфикция – он задохнулся.

Известно, что мужчина остался на хозяйстве в доме матери, пока та находилась в больнице. Его тело обнаружила соседка.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причина смерти – банальная неосторожность.

 
 
Ссылка на источник 41
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