В Лунинецком районе пьяный мужчина застрял в заборе и задохнулся

Как стало известно, 41-летний мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. По неизвестной причине, он просунул голову между штакетником ворот и не смог обратно выбраться.
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Известно, что мужчина остался на хозяйстве в доме матери, пока та находилась в больнице. Его тело обнаружила соседка.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причина смерти – банальная неосторожность.