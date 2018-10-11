Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России открылось в Могилеве

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России началось в Могилеве с участием руководителей двух государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.
В зале - руководители нашего Совета Республики и российского Совета Федерации, Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов субъектов России и областей Беларуси, представители крупного бизнеса, научных и общественных организаций. Тема заседания говорит сама за себя: "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
После пленарного заседания его участники разделятся на пять больших групп, каждая из которых проведет обсуждение по своему отдельному направлению: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.
Утром же нынешнего дня в рамках форума вчера состоялась встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Ф6едерального Собрания России Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран.
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Александр Лукашенко: у российских партнеров есть возможность решать в Беларуси все актуальные вопросы
В настоящее время почти с 60 регионами России Беларусь создала совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. При этом по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере, а также тема углубления кооперации. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе выступления на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие проходит в эти минуты в Могилеве.
Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия Президент Беларуси видит реализацию производственно-кооперативных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой и легкой промышленности:
— Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран. На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств.
При этом Александр Лукашенко обратил внимание участников форума на важное обстоятельство:
— У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую с должностными лицами в нашем Правительстве и местных органах власти.
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"Это сотни тысяч рабочих мест" - Александр Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией
Именно в регионах Беларуси и России начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России.
"Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль или бытовой прибор, есть российский компонент, - констатировал Александр Лукашенко. - В настоящее время более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. В Беларуси около 3 тыс. организаций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано примерно 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является определенным достижением".
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Александр Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий
Беларусь и Россия должны обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в белорусско-российских экономических отношениях по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации. По его словам, важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности.
"Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран, - подчеркнул Александр Лукашенко. - На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств".
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Александр Лукашенко: сотрудничество в АПК - наиболее чувствительный вопрос в торговле с Россией
Сотрудничество в агропромышленном комплексе является наиболее чувствительным вопросом в торговле с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России.
"Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос - это сотрудничество в агропромышленном комплексе", - сказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что во многих регионах России белорусов знают как добросовестных и надежных партнеров, а белорусские продукты ценят и любят. "Зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами", - констатировал глава государства.
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Александр Лукашенко предлагает следующий Форум регионов Беларуси и России посвятить молодежной тематике
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России предложил в следующем году посвятить это мероприятие молодежной тематике.
"Предлагаю вам, уважаемые участники пленарного заседания, следующий форум регионов посвятить рассмотрению вопросов, связанных с молодежной тематикой. Следует обсудить аспекты образования, культуры, творческого развития, патриотического воспитания и формирования здорового образа жизни молодых людей, - сказал Александр Лукашенко. - Нашему подрастающему поколению необходимо прививать желание жить и работать на родной земле. Ведь именно от молодежи зависит будущее наших двух стран".
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