Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России открылось в Могилеве

Александр Лукашенко: у российских партнеров есть возможность решать в Беларуси все актуальные вопросы

В настоящее время почти с 60 регионами России Беларусь создала совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. При этом по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере, а также тема углубления кооперации. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе выступления на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России. Мероприятие проходит в эти минуты в Могилеве.

Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия Президент Беларуси видит реализацию производственно-кооперативных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой и легкой промышленности:

— Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран. На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание участников форума на важное обстоятельство:

— У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Беларуси все актуальные вопросы напрямую с должностными лицами в нашем Правительстве и местных органах власти.

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"Это сотни тысяч рабочих мест" - Александр Лукашенко рассказал, чем важно региональное сотрудничество с Россией

Именно в регионах Беларуси и России начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России. "Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль или бытовой прибор, есть российский компонент, - констатировал Александр Лукашенко. - В настоящее время более 8 тыс. предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. В Беларуси около 3 тыс. организаций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано примерно 50 совместных сборочных производств, создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является определенным достижением".

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Александр Лукашенко предлагает создать импортозамещающие программы для загрузки белорусско-российских предприятий Беларусь и Россия должны обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства отметил, что в белорусско-российских экономических отношениях по-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации. По его словам, важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности. "Следует обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах двух стран, - подчеркнул Александр Лукашенко. - На встрече в Сочи мы детально обсуждали этот вопрос. Надеюсь, в ближайшее время примем решения, которые снимут все препятствия в развитии совместных производств".

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Александр Лукашенко: сотрудничество в АПК - наиболее чувствительный вопрос в торговле с Россией Сотрудничество в агропромышленном комплексе является наиболее чувствительным вопросом в торговле с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России. "Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос - это сотрудничество в агропромышленном комплексе", - сказал Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что во многих регионах России белорусов знают как добросовестных и надежных партнеров, а белорусские продукты ценят и любят. "Зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами", - констатировал глава государства.

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Александр Лукашенко предлагает следующий Форум регионов Беларуси и России посвятить молодежной тематике