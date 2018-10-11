К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ

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12.10.2018 — Разное | Светлы шлях
С 15 октября 2018 г. вносятся изменения в расписание движения городского маршрута №3 микрорайон Восточный - микрорайон Молодежный:
- рейс отправлением от ост. пункта микр. Восточный в 13.15 переносится на 13.30;
- рейс отправлением от ост. пункта микр. Молодежный в 13.40 переносится на 14.00.
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С 15 октября 2018 г. вносятся изменения в расписание движения городского маршрута №3 микрорайон Восточный - микрорайон Молодежный:
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