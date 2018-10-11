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Усэйн Болт забил первые голы в карьере
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, недавно начавший профессиональную футбольную карьеру, отметился первыми забитыми мячами в составе австралийского «Сентрал Кост Маринерс».
В последнем матче команды ямайскому спортсмену удалось отличиться сразу двумя голами. При первом взятии ворот Болт пробил из-под защитника в ближний угол, застав врасплох вратаря.
В эпизоде со вторым голом ямайцу повезло — неудачный пас защитника на голкипера оставил его один на один с пустыми воротами соперников. Видео голов опубликовала пресс-служба «Сентрал Кост Маринерс» в
Болт подписал контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в начале августа. Соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта. Ямаец дебютировал за клуб в конце августа.
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, недавно начавший профессиональную футбольную карьеру, отметился первыми забитыми мячами в...
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