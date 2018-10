Усэйн Болт забил первые голы в карьере

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, недавно начавший профессиональную футбольную карьеру, отметился первыми забитыми мячами в составе австралийского «Сентрал Кост Маринерс».

В последнем матче команды ямайскому спортсмену удалось отличиться сразу двумя голами. При первом взятии ворот Болт пробил из-под защитника в ближний угол, застав врасплох вратаря.