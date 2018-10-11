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Даешь самоуправление!

12.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Эх, "Молодость! Нам сегодня с тобой по душам!"
Столько стихов, поздравлений и песен прозвучало в первые дни октября! И все они - Учителю!
Учитель! Нестареющее слово!
Свежо всегда и вечно будет ново!
Профессия учителя ассоциировалась и ассоциируется со свежестью, молодостью, юношеским задором:
Вы душою всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!

Но пятое октября Ивьевская средняя школа выглядит особенно задорно.
"Даёшь самоуправление!" - скандируют ученики.
То ли им не очень хочется учиться, то ли золотая пора вдохновляет педагогов на эксперименты? Посмотрим!
Сразу с порога наши корреспонденты окунулись в атмосферу праздника. Конечно, кого не порадует осенний яркий букет из кленовых листьев, подаренный ребятами, да еще и с поздравительной открыткой?!

Даешь самоуправление!

Который год профессиональный праздник педагогов совпадает с днем ученического самоуправления!
"С 01.09.2016 г. по 31.05.2019 г. школа работает в рамках экспериментального проекта Министерства образования Республики Беларусь "Апробация модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на ІІ ступени общего среднего образования",- поясняет заместитель директора по воспитательной работе государственного учреждения образования "Ивьевская средняя школа" Людмила Владиславовна Гаврук.
Работа учителя - благородный труд. Это утверждение слышали все, в том числе и дети. А как известно, лучший способ убедиться в справедливости того или иного утверждения - это проверить его на собственном опыте. Именно в этом и состоит основная воспитательная задача дня самоуправления в школе.
Поднявшись на второй этаж, к этому времени уже заинтригованные, корреспонденты двинулись вслед за юношей, который летящей походкой сквозь шумную толпу учащихся торопился в учительскую, на свое рабочее место.
Сегодня он здесь главный, он директор. Контролирует учителей - своих же сверстников - перебирает бумаги и даже собирает жалобы. Чтобы стать директором в День самоуправления, он прошел сложный отбор.
После беседы с директором - дублером Владиславом Руслановичем Хомко, который рассказал сотрудникам районной газеты "Іўеўскі край" о распорядке дня, выясняется, что все здесь очень серьезно, не игра, а самый настоящий образовательный процесс.
В программе праздника и подвижные перемены, и концерт ко Дню учителя, и поздравление ветеранов педагогического труда, и торжественная передача власти его законным представителям - педагогам.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obrazovanie/item/4572-daesh-samoupravlenie.html#sigProId5f7ee952a5

Одиннадцатиклассники трудились несколько дней, чтобы праздник удался: распределяли обязанности, составляли расписание, разрабатывали сценарий Дня учителя, планы уроков, готовили праздничную программу, музыкальные номера, оформляли подарки с поздравлениями…
Конечно, корреспонденты понимают, что любое мероприятие, которое планируется в школе, требует немалых усилий, направленных на его организацию и проведение. Этот процесс осложняется еще и тем, что в нем задействованы дети, причем и в качестве устроителей, и в роли целевой аудитории. Поэтому задача руководителей состоит в том, чтобы корректировать работу обеих групп участников.
Директор представил всю администрацию дублеров:
Алеся Александровна Таргонская - заместитель директора по учебной работе, Анастасия Ивановна Станчик - заместитель директора по учебной работе, Яна Чеславовна Горбач - заместитель директора по воспитательной работе, Дарья Викторовна Мисуро - заместитель директора по воспитательной работе.
В учительской работа кипит полным ходом. "Новая администрация" работает не покладая рук.
Директор и его помощники в лице новоиспеченных завучей стараются решать все возникшие проблемы быстро и эффективно. Именно они сегодня в ответе за порядок в родной школе на уроках и переменках. Секретарь занимается текущей документацией и отвечает на телефонные звонки.
Поэтому директор Владислав и делегировал свои полномочия: далее экскурсию по школе проводит заместитель директора по учебной работе Алеся Таргонская. Она увлеченно рассказывает нам, что именно одиннадцатиклассники и Людмила Владиславовна Гаврук - идейные вдохновители сегодняшнего дня.
В спортзале ведет урок учитель-дублер физической культуры и спорта Евгений Дмитриевич Диколов. Было заметно, что дети относятся к нему с уважением. "Скажи, как твое отчество?"- спросила девочка с задорными косичками. А получив ответ, радостно воскликнула: "И у меня Дмитриевна!"
А другой учащийся рассказал по секрету, что Женя Диколов - неоднократный победитель районных и областных спортивных соревнований.
У учителя Евгения Дмитриевича сложный день: необходимо провести четыре урока, разминку, футбольный матч.
Ребята признались, что профессии, в которых они себя попробовали, оказались непростыми:
Алеся Францевна Бородын - учитель-дублер английского языка:
"День самоуправления помог нам, одиннадцатиклассникам, понять, что работа учителя - далеко не легкий труд, требующий огромного терпения, повседневного самопожертвования, трудолюбия. Дети бывают такими непослушными. Но настроение все равно праздничное".
А это уже урок ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). У доски молодые и влюбленные в педагогику учителя-дублеры Яна Андреевна Кузьмич и Марта Викторовна Горбач. Объясняют, по их разумению, элементарные вещи: тема "Перекрестки" - и ждут отклика от класса. А их ученики из 5 "В" Яна Мытник, Арсений Григонис, Майя Барба наперебой убеждают наших корреспондентов, что им "интересно, весело и даже круто".

Даешь самоуправление!

В этом году "у власти" одиннадцатые классы. Школа в этот день в надежных руках: во время уроков тихо, на переменах - весело.
Уроки ведут в начальной школе и учителя-дублеры из числа учащихся среднего звена, те, кто творчески подошел к написанию планов занятий.
В 1-м "А" старательно объясняют тему Александра Грикень и Анастасия Коткина. "Мы используем рисунки, задаем вопросы и читаем малышам стихи", - рассказывают девочки.
Один мальчик сказал, что ему так нравится сегодня, что учителя молодые, но завтра он будет ждать в классе своего любимого преподавателя, не настолько молодого, но самого лучшего, самого понимающего, самого доброго и родного.
День самоуправления - это праздник для всех. Одни получают хорошие отметки, а другие пробуют себя в роли "учителя мечты".
Позже они расскажут, какие эмоции испытывали в этот день:
в роли учителя чувствуешь себя уставшим в большей степени, чем в роли ученика;
я понял, что все не так легко, как кажется;
самоуправление - это очень хороший шанс поставить себя на место учителя и понять, как же сложно с нами, учениками;
я поняла, что это далеко не просто - вести урок, да еще и так, чтобы что-то донести детям; в наше время трудно встретить дисциплинированный класс, приходится тратить время на уроке, чтоб ученики слушали;
сложно было, ведь к каждому ребенку нужен особый подход.
День самоуправления запомнился учащимся и работникам учреждения образования как один из наиболее ярких дней школьной жизни.
Ребята испытали на себе лишь некоторые "прелести" профессии, но каждый понял, насколько это тяжелый, ответственный труд, с которым не всякий может справиться, для этого нужен особый талант и призвание…
Полученный опыт молодые люди возьмут в свою взрослую жизнь:
Все, что я забрал из детства,
Греет сердце до сих пор…
Гостей школы в этот день провожала дежурный по этажу Александра Григоренко. У нее сегодня тяжелая, но приятная обязанность: встречать гостей школы, дарить им букеты из осенних листьев и улыбки.
Эх, "молодость! Нам сегодня с тобой по душам!".

И. ХОЛЯВО.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Эх, "Молодость! Нам сегодня с тобой по душам!"Столько стихов, поздравлений и песен прозвучало в первые дни октября! И все они - Учителю!Учитель! Нестареющее...
 
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