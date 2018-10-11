Доллар и евро завершили неделю падением

Курс доллара обвалился на 0,0163 рубля до 2,1261 BYN/USD. Доллар подешевел уже четвёртый раз подряд. Суммарно на 0,0319 рубля. До этого была серия из 11 повышений подряд, за время которой курс доллара успел вырасти на 0,0792 рубля.





Курс евро упал на 0,0075 рубля до 2,4663 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос на 0,0105 рубля до 3,2227 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера рубль РФ обвалился на 0,0295 рубля и оказался на минимуме за две недели.





Итоги недели 8—12 октября на валютном рынке Беларуси





Белорусский рубль укрепился сразу ко всем основным валютам:





курс доллара обвалился на 1,37%;

курс евро снизился на 0,52%;

курс российского рубля опустился на 0,49%;





валютная корзина подешевела на 0,77%.





Но неделей раньше белорусская валюта девальвировалась ко всем валютам более сильно, чем удалось отыграться на этой неделе. По сравнению с началом октября:





доллар подорожал на 0,66%;

евро укрепился на 0,51%;

российский рубль поднялся всего на 0,12%;





корзина валют стала тяжелее на 0,33%.





Россия





Центробанк России перед выходными укрепил российский рубль. Официальные курсы валют на затвра снизились:





курс доллара обвалился на 0,80 рубля до 65,9751 USD/RUB;

курс евро упал на 0,58 рубля до 76,5047 EUR/RUB.