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«Сегодня войны ведутся за мозги, а не территории»

12.10.2018 14:43 — Разное | Партизан  
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В современных условиях способность предоставить большим массам граждан соседних стран подготовленную соответствующим образом информацию — главное оружие России, считают эксперты из Беларуси, Украины, Армении и Латвии.

«Сегодня войны ведутся за мозги, а не территории»
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Они собрались в Минске на Международный круглый стол «Российская гибридная агрессия и устойчивость постсоветских стран», который организовал беларуский аналитический проект «Belarus Security Blog», передает "Белсат".

Инфраструктура агрессии в Беларуси

Гибридную агрессию аналитики определили как действия, направленные на подчинение других стран методами пропаганды, экономического, политического и неофициально силового давления. В качестве наиболее яркого примера приводятся события в Украине с конца 2013 года.

Анализируя события последних лет в Восточной Европе и Закавказье, эксперты пришли к выводу, что за последние 15-20 лет Кремль создал развитую, иногда открытую, а иногда «черную» инфраструктуры информационного, политического и экономического влияния на соседей.

Игорь Ляльков, член Партии БНФ, назвал три «уровня» московской сети влияния в Беларуси.


Ссылки на странице организации «Русский дом» в Витебске. Скриншот

«Первое, это завоевание контроля в медиапространстве. Например, «Россотрудничество» в Беларуси бесплатно раздает спутниковые тарелки «Триколор-ТВ». Также интернет — создание сети псевдобеларуских региональных сайтов типа «Витбич» или «Гродно24», которые сочетают региональный контент с российской шовинистической пропагандой », — рассказал эксперт.

Также Россия стремится вербовать и ставит подконтрольных себе людей в армии и государственных специальных службах, в банковской и промышленной сфере. «РФ не хочет влиять, она стремится просто управлять», — считает Ляльков.

Третий уровень — это сеть разнообразных небольших организаций радикально-шовинистического плана, которые могут выступать частично и как антибеларуские боевики. Причем здесь агентами иностранного влияния могут быть и радикальные псевдонационалистические группировки и интернет-сообщества, такие как так называемые «литвины», когда они занимаются распространением антибеларуской пропаганды, отмечает эксперт.


… и в Армении

В специфической ситуации находится близкий закавказский союзник России — Армения, отметил Рубен Меграбян, сотрудник Армянского института международных отношений и безопасности.

В стране нет значительного русскоязычного неармянского населения, здесь не проходит пропаганда о «славянском единстве» или «русский мир». Здесь главная тема кремлевской пропаганды — «без нас вы — никто», рассказал эксперт.

Рубен Меграбян. Фото с Facebook

По его словам, Россия пытается манипулировать Арменией, продавая и ей, и ее врагу Азербайджану оружие, используя политику «разделяй и властвуй». Причем мина под армяно-азербайджанские отношения была заложена еще в 1905 году Российской империей.

«Эта мина взрывается, когда империя на периферии становится более слабой», — говорит Рубен Меграбян.

Он назвал также несколько каналов российского влияния в Армении — это, кроме определенных СМИ, российские государственные компании монополисты, такие как Газпром или электроэнергетические фирмы. Отдельно эксперт упомянул «коррупционный интернационал».

«Наши« воры в законе»- тесно аффилированные с российским бизнесом и российскими структурами», — сказал эксперт.

Национальный Медиаконтент для Беларуси!

Слабость беларуской власти в том, что она опирается не на активное и молодое меньшинство общества, а на пассивность относительного большинства, которая еще живет в мире просоветской и пророссийской пропаганды, — считает белорусский социолог Сергей Николюк.

«Этим белорусские власти создают угрозу для независимости Беларуси», — сказал он.

По мнению экспертов, важнейшее значение для информационной защиты, для сохранение веры граждан в свое государство имеют наличие и популярность собственного национального Медиаконтента и прозрачность работы государственного аппарата.


Результаты опроса, проводившегося в 2016 году. Источник press-club.by

В Беларуси зашоренность беларуских государственных СМИ не дает им возможности конкуренции даже с небогатыми беларускими частными СМИ и оставляет их совершенно безоружными перед российской пропагандистской машиной, отметил аналитик белорусских СМИ Павлюк Быковский.

«Для исправления ситуации следовало бы снять шоры с государственных СМИ и искусственные ограничения с частных», — считает эксперт.

«Создание национального контента должно опираться не на заказ начальства, а иметь вместо это фокус на интересах аудитории. Раскрепощение частной инициативы в медиабизнесе дает возможность расширить количество востребованного локального и гиперлокального контента. В этом ракурсе белорусские медиа смогут реально конкурировать с иностранными масштабными медиапроектами », — сказал Павлюк Быковский.

«Сегодня война идет за мозги, не за территории. Главное — информация и ее интерпретация », — отметил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда (Украина).

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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