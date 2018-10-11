Экс-начальника налоговой в Гомеле осудили на 5,5 лет за взятку картиной и вазой

Взяткой следствие признало вазу и картину общей стоимостью 155 рублей. Что интересно, СК после задержания Трацевского писал о найденных в его доме дорогих часах и ручках, коллекционных монетах, алкогольных напитках и автомобиле Audi Q7. Но ничто из этого не было названо взяткой.





42-летнего начальника налоговой задержали в феврале 2018 года. Следствие сообщило, что он устно приказывал подчиненным не проводить проверки у тех, кто дал Конститану взятку. В первую очередь речь идет о знакомой ему предпринимательнице. Обвинение считает, что «предметами интерьера» она отблагодарила Трацевского за прекращение проверки.





Во время последнего слова начальник налоговой на это обвинение ответил: «Рейдовики все проверили и нарушений не нашли, и после этого я звонил. Почему меня продолжают обвинять в том, что я влез в проверку? Только потому что позвонил и сказал: «Не пугайте», зная, как они могут действовать? Какое преступление я совершил?»





Также его обвинили в том, что он помог своему приятелю-предпринимателю избежать ответственности – на собственника пиццерии поступила жалоба в налоговую, а Трацевский приказал своим подчиненным формально провести проверку. Тот сказал, что не давал подчиненным преступных приказов. С владельцем пиццерии он не дружит. Трацевский высказался на суде, что его до задержания прослушивали два года вследствие анонимного обращения, мотив которого – «месть и зависть».