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Экс-начальника налоговой в Гомеле осудили на 5,5 лет за взятку картиной и вазой
4 октября мы писали, как Константин Трацевский, экс-начальник налоговой инспекции Советского района Гомеля, выступил с последним словом в суде. Его речь заняла полтора часа, за это время он прошелся по всем пунктам обвинения и дал свои аргументы, почему он не виновен. Но сегодня, 12 октября, суд в итоге признал его виновным в получении взятки и приговорил к 5,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, пишет
Взяткой следствие признало вазу и картину общей стоимостью 155 рублей. Что интересно, СК после задержания Трацевского писал о найденных в его доме дорогих часах и ручках, коллекционных монетах, алкогольных напитках и автомобиле Audi Q7. Но ничто из этого не было названо взяткой.
42-летнего начальника налоговой задержали в феврале 2018 года. Следствие сообщило, что он устно приказывал подчиненным не проводить проверки у тех, кто дал Конститану взятку. В первую очередь речь идет о знакомой ему предпринимательнице. Обвинение считает, что «предметами интерьера» она отблагодарила Трацевского за прекращение проверки.
Во время последнего слова начальник налоговой на это обвинение ответил: «Рейдовики все проверили и нарушений не нашли, и после этого я звонил. Почему меня продолжают обвинять в том, что я влез в проверку? Только потому что позвонил и сказал: «Не пугайте», зная, как они могут действовать? Какое преступление я совершил?»
Также его обвинили в том, что он помог своему приятелю-предпринимателю избежать ответственности – на собственника пиццерии поступила жалоба в налоговую, а Трацевский приказал своим подчиненным формально провести проверку. Тот сказал, что не давал подчиненным преступных приказов. С владельцем пиццерии он не дружит. Трацевский высказался на суде, что его до задержания прослушивали два года вследствие анонимного обращения, мотив которого – «месть и зависть».
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4 октября мы писали, как Константин Трацевский, экс-начальник налоговой инспекции Советского района Гомеля, выступил с последним словом в суде. Его речь заняла...
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