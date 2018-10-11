Солодуха и John Dory сняли пародию на Киркорова

Вы, наверняка, видели ролик Егора Крида и Филиппа Киркорова. Если нет, вот его краткое содержание: Киркоров приезжает в барбершоп и подписывает контракт на съемки в проекте «Цвет настроения черный». Дальше начинаются откровенные понты на фоне популярных брендов товаров.





Так вот в белорусской версии «Цвет настроения черный» за Киркорова был Солодуха, вместо Егора Крида – Никита Hodas. Для съемок клипа приостановили работу гипермаркета Green, а на бекстейдже вы можете заметить известные марки белорусских товаров и магазинов.





– В клипе прослеживается ирония на современный шоу-бизнес, повторить работы которого без труда могут и белорусские бренды, – говорится в релизе к видео.