Лукашенко назвал самый чувствительный вопрос в отношениях с Россией

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Выступая на Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, белорусский президент обозначил самую проблемную область в торгово-экономическом сотрудничестве с союзницей.

"Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Наиболее чувствительный вопрос - это сотрудничество в агропромышленном комплексе", - цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА .

Белорусский президент констатировал, что белорусские продукты в России ценят ли любят, и посетовал, что "зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами".

Напомним, что сейчас Россия постепенно отменяет ограничения на поставки мясо-молочной продукции с белорусских предприятий. Для этого стороны в июне этого года разработали специальную дорожную карту. Мера потребовалась после того, как Россельхознадзор ввел запрет на поставки продукции нескольких десятков белорусских предприятий под предлогом ее «небезопасности».