«Амкодор» закупит электродвигатели в Удмуртии



фото: amkodor.by

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и производитель спецтехники и оборудования ОАО «Амкодор» подписали контракт на поставку тяговых электродвигателей для электротранспорта и колесных дисков для электротележек.

Соглашение заключено на Форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве 10-12 октября.

Также проведены переговоры с Минским тракторным заводом по поводу возможных поставок запчастей для электротранспорта и Оршанским авиаремонтным заводом – по поставкам комплектующих для ремонта авиатехники.

Интерес к тяговым электродвигателям для электробусов проявил также Минский автомобильный завод, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.