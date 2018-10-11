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«Амкодор» закупит электродвигатели в Удмуртии
12.10.2018 14:40 — Разное | Ежедневник
фото: amkodor.by
АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и производитель спецтехники и оборудования ОАО «Амкодор» подписали контракт на поставку тяговых электродвигателей для электротранспорта и колесных дисков для электротележек.
Соглашение заключено на Форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве 10-12 октября.
Также проведены переговоры с Минским тракторным заводом по поводу возможных поставок запчастей для электротранспорта и Оршанским авиаремонтным заводом – по поставкам комплектующих для ремонта авиатехники.
Интерес к тяговым электродвигателям для электробусов проявил также Минский автомобильный завод, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
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АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и производитель спецтехники и оборудования ОАО «Амкодор» подписали контракт на поставку тяговых электродвигателей...
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