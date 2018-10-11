УВД: пьяный 31-летний мужчина грозился взорвать весь Гомель и его жителей

Как стало известно, вечером 11 октября по номеру «103» позвонил неизвестный. Он требовал прислать к нему «дурку» (машину скорой помощи), иначе он взорвет Гомель и его жителей.

Сотрудница горячей линии передала данную информацию правоохранителям и те оперативно задержали телефонного хулигана. Выяснилось, что к инциденту причастен 31-летний житель агрогородка Красное.

Как пояснил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий ПРИСТРОМОВ, мужчина недавно вернулся из России, где был на заработках. Приехав на родину, он стал злоупотреблять спиртными напитками и ушел в запой.

Телефонный хулиган задержан. Сейчас решается вопрос о том, какое наказание понесет за свою выходку мужчина.