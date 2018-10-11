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В Дзержинске разыграют неплохие участки с коммуникациями. Цены от 16 тыс. рублей

12.10.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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2 ноября в Дзержинске разыграют 5 неплохих участков. Все земельные наделы выделены в квартале новой коттеджной застройки у леса. В наличии газ, электричество и водопровод. Цены на лоты стартуют от 16 тыс. рублей.

г. Дзержинск, ул. Весенняя, 68 (Лот № 11)

Участок № 68 по улице Весенней выделен на окраине Дзержинска. Рядом много жилых домов, некоторые соседи строятся. Площадка небольшая, ровная и заросшая травой. Подъезд — гравийка, из коммуникаций заявлено все необходимое: газ, электричество и вода. Общая площадь вакантного участка —8,99 сотки. Первоначальная цена лота —Br16 092. Координаты для навигатора: 53°42'14.1"N 27°05'14.8"E.

г. Дзержинск, ул. Ермоловича Н.И., 6 (Лот № 12)

Участок на улице Ермоловича похож на предыдущий. Площадка ровная, но заросшая молодыми деревьями. Ближайшие соседи строятся, подъезд — гравийка. Инженерная инфраструктура рядом. Площадь участка —10,13 сотки, стартовая цена — Br18 133. Координаты: 53°42'05.7"N 27°05'07.3"E.

г. Дзержинск, ул. Кооперативная, 68 (Лот № 13)

Еще один участок выделен на соседней улице — Кооперативной. Он также ровный, заросший. Подъезд — хорошая гравийка. Общая площадь участка —10,57 сотки. Первоначальная стоимость — Br17 736. Координаты для навигатора: 53°42'11.3"N 27°05'12.4"E.


г. Дзержинск (Лот № 14)

Еще два участка выделены прямо у леса. Площадка, выставленная на торги под №14, угловая, ровная, удобная для строительства дома. Прямо к земельному наделу ведет хорошая асфальтированная дорога, есть все необходимые коммуникации. За участком лес. Площадь надела —13,78 сотки; первоначальная стоимость — Br24 667. Координаты участка: 53°41'34.6"N 27°05'38.8"E.

г. Дзержинск (Лот № 15)

Участoк, который разыграют под № 15, представляет собой лесополосу. Площадка полностью заросла деревьями, соседи есть только напротив. Подъезд — гравийка, инженерная инфраструктура подведена. С трех сторон от участка лес. Общая площадь земельного надела — 14,27 сотки; первоначальная стоимость — Br25 544. Координаты участка: 53°41'41.1"N 27°05'34.4"E.

 
 
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2 ноября в Дзержинске разыграют 5 неплохих участков. Все земельные наделы выделены в квартале новой коттеджной застройки у леса. В наличии газ,...
 
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