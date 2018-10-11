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Письмо маме

12.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Письмо маме
Время неумолимо движется вперед. И вот из вчерашнего юнца ты превращаешься в молодого мужчину и проходишь службу в Вооруженных силах Республики Беларусь. А чем хороша служба? Она помогает переосмыслить многие вещи, которые раньше имели не столь значимый характер.

И сейчас, в преддверии Дня матери, голову стали посещать различные мысли. О том, что многих ошибок можно было избежать. Что многое было сделано зря. Было сказано много лишних слов. Но самое главное то, что не так часто благодарность и искреннюю любвь самым близким людям, которые подарили тебе жизнь, тепло и любовь. Я говорю о Родителях. Не подумайте, нет, это не опечатка в тексте, я специально написал слово «Родители» с большой буквы. Ведь так и должно быть.

Нам не нужны супер-герои из комиксов и фильмов, они живут рядом с нами. Это Мама, которая в тяжелейших муках родила тебя, которая проводила возле тебя 24 часа в сутки, оберегая своей теплотой от еще незнакомого внешнего мира и при этом оставалась красавицей, любящей женой и хранительницей домашнего очага. Это ли не героизм? Подвиг, который почему-то стал обыденностью серых будней, о котором мы по разным причинам забываем. И вот ты уже вроде бы взрослый, вокруг тебя шумные компании, современные гаджеты, пыльный и шумный город, социальные проблемы. Но среди всей этой суеты есть светлый островок, имя которому Мама. Только она примет тебя таким, какой ты есть, выслушает и поймет. Только она всю жизнь будет думать о тебе, как о своем маленьком ребенке, будь-то тебе 6, 16 или 46 лет. Мама — это та невидимая рука поддержки, на которую ты сможешь опереться в любой ситуации.

А нас продолжают заботить разные мелочи:  у кого смартфон дороже, машина лучше. А время идет. И все меньше его остается, на то, что действительно важно. Скажите матерям, что и они могут рассчитывать на нас так же, как и мы на них. Что мы не забудем то, что они для нас сделали. Любовь, которая была нам дана, не может быть измерена в каких либо единицах, это нечто большее. Не бойтесь и не стесняйтесь говорить, что чувствуете.

В этот день мы поздравляем своих матерей с праздником и желаем всем крепкого здоровья, любви, успехов, радости, улыбок, счастья, тепла, нежности, долголетия. Тот пример человечности и справедливости, который они нам подарили, мы должны показать и своим детям.

 

Сергей Заверач,

заместитель начальника 2-го радиолокационного узла по идеологической работе в/ч 48685.

 
 
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Время неумолимо движется вперед. И вот из вчерашнего юнца ты превращаешься в молодого мужчину и проходишь службу в Вооруженных силах Республики Беларусь. А чем...
 
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