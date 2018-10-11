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Яркие таланты, добрые натуры – это о работниках культуры (будет дополнено)
12.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Сегодня в районном центре культуры и народного творчества с участием председателя районного Совета депутатов Виктора Субботки и заместителя председателя райисполкома Юрия Куликова состоялось торжество, приуроченное к профессиональному празднику работников культуры. Ряд работников за плодотворный труд на нелегком поприще были награждены грамотами и ценными подарками.
За тесное сотрудничество с районной газетой Благодарственные письма главный редактор УРГ «Свіслацкая газета» Ольга Бубенчик вручила Елене Писарь и Марии Самолевич.
В зале звучали самые добрые и искренние поздравления в адрес работников культуры.
Елена КЕДИК.
Фото автора.
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Сегодня в районном центре культуры и народного творчества с участием председателя районного Совета депутатов Виктора Субботки и заместителя председателя...
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