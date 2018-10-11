Эффект «течения времени» для районного центра

«За безопасность дорожного движения». С таким названием начата общественная кампания в г. Дрогичин. Представители организации «За свой город» и областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) по просьбе ряда жителей районного центра подготовили обращение в местные органы власти и начали сбор подписей.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59654.php

Читать полностью в источнике с фото:





«В городе Дрогичине установлено всего 2 светофора. Данное количество светофоров является явно недостаточным для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения эффективности обеспечения безопасного движения для пешеходов и водителей в г. Дрогичине» - комментирует ситуацию руководитель районной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Александр Омелюсик.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59654.php

Читать полностью в источнике с фото:





«На наш взгляд в первую очередь необходимо установить светофоры на перекрестках: ул. 9 Мая и ул. Мелиоративная; ул. Богдановича (ул. Днепро-Бугская) и ул. Шоссейная (ул. Ленина); ул. 17 Сентября и пл. Ленина. Особого внимания заслуживает аварийно-опасный перекресток ул. 17 Сентября - ул. Мелиоративная – ул. Юбилейная, который требует комплексных мер для повышения эффективности обеспечения безопасного движения. Возможно оборудование данного перекрестка для кругового движения» - предлагает конкретные меры один из инициаторов обращения, представитель организации «За свой город» Андрей Бусень.

Инициаторы кампании указывают, что перейти дорогу на вышеуказанных перекрестках сложно даже взрослому человеку, не говоря уже о детях. Транспортный поток в часы пик достаточно большой, водители машин пешеходов пропускают неохотно. Зимой ситуация на неурегулированном перекрёстке становится еще более опасной, так как машины не могут остановить движение быстро.

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения эффективности обеспечения безопасности дорожного движения представляется целесообразным установить светофоры с обратным отсчётом времени (в том числе и для пешеходов). Наиболее важными преимуществами интеллектуальных светофоров являются, наличие индикации времени до смены сигнала светофора, что в первую очередь позволяет пешеходу оценивать имеющееся в запасе время на пересечение проезжей части при разрешающем сигнале светофора, и создаёт психологический эффект «течения времени» при запрещающем сигнале светофора, что резко снижает процент нарушений ПДД , связанных с выходом пешеходов на проезжую часть при запрещающем сигнале светофора», - добавляет Андрей Бусень.

Электронную версию обращения можно подписать тут: https://goo.gl/1gMM22

Пресс-служба организации «За свой город»