ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эффект «течения времени» для районного центра

12.10.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

«За безопасность дорожного движения». С таким названием начата общественная кампания в г. Дрогичин. Представители организации «За свой город» и областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) по просьбе ряда жителей районного центра подготовили обращение в местные органы власти и начали сбор подписей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59654.php

Эффект «течения времени» для районного центра

«В городе Дрогичине установлено всего 2 светофора. Данное количество светофоров является явно недостаточным для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения эффективности обеспечения безопасного движения для пешеходов и водителей в г. Дрогичине» - комментирует ситуацию руководитель районной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Александр Омелюсик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59654.php

Эффект «течения времени» для районного центра

«На наш взгляд в первую очередь необходимо установить светофоры на перекрестках: ул. 9 Мая и ул. Мелиоративная; ул. Богдановича (ул. Днепро-Бугская) и ул. Шоссейная (ул. Ленина); ул. 17 Сентября и пл. Ленина. Особого внимания заслуживает аварийно-опасный перекресток ул. 17 Сентября - ул. Мелиоративная – ул. Юбилейная, который требует комплексных мер для повышения эффективности обеспечения безопасного движения. Возможно оборудование данного перекрестка для кругового движения» - предлагает конкретные меры один из инициаторов обращения, представитель организации «За свой город» Андрей Бусень.

Инициаторы кампании указывают, что перейти дорогу на вышеуказанных перекрестках сложно даже взрослому человеку, не говоря уже о детях. Транспортный поток в часы пик достаточно большой, водители машин пешеходов пропускают неохотно. Зимой ситуация на неурегулированном перекрёстке становится еще более опасной, так как машины не могут остановить движение быстро.

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения эффективности обеспечения безопасности дорожного движения представляется целесообразным установить светофоры с обратным отсчётом времени (в том числе и для пешеходов). Наиболее важными преимуществами интеллектуальных светофоров являются, наличие индикации времени до смены сигнала светофора, что в первую очередь позволяет пешеходу оценивать имеющееся в запасе время на пересечение проезжей части при разрешающем сигнале светофора, и создаёт психологический эффект «течения времени» при запрещающем сигнале светофора, что резко снижает процент нарушений ПДД, связанных с выходом пешеходов на проезжую часть при запрещающем сигнале светофора», - добавляет Андрей Бусень.

Электронную версию обращения можно подписать тут: https://goo.gl/1gMM22

Пресс-служба организации «За свой город»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За безопасность дорожного движения». С таким названием начата общественная кампания в г. Дрогичин. Представители организации «За свой город» и областной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин прибыл в Могилев для встречи с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика