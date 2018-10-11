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На границе с Польшей модернизированы более 70% сигнализационных комплексов

12.10.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Более 70% сигнализационных комплексов модернизированы на белорусско-польском участке границы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госпогранкомитете.


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На границе с Польшей модернизированы более 70% сигнализационных комплексов

Модернизация сигнализационных комплексов 400-километрового польского участка границы идет планово, возводятся и новые технические системы охраны на границе с Литвой, Латвией и Украиной. "Работа по наращиванию и поддержанию сигнализационного прикрытия границы Беларуси ведется практически на всех ее охраняемых участках, - рассказал заместитель начальника управления охраны границы Госпогранкомитета Андрей Гирс. - Но в данной работе есть и свои особенности. К примеру, на белорусско-польском участке границы, обустроенном еще во времена СССР, проводится в большей степени замена и модернизация сигнализационных систем и комплексов. Заграждения меняются на новые, а электронные компоненты модернизируются".

По словам представителя Госпогранкомитета, цель этой работы - не только продление сроков эксплуатации, но и повышение характеристик. "Работа ведется собственными силами, без привлечения подрядных организаций и дополнительных финансовых средств. На сегодняшний момент обновлено свыше 70% имеющихся сигнализационных комплексов и систем, в ближайшие три года эту работу планируется завершить", - отметил он.

Во время учебно-методического сбора с офицерами территориальных органов пограничной службы 11 октября была продемонстрирована реконструированная погранзастава "Липинки". Подразделение, охраняющее около 20 км границы с Польшей по реке Западный Буг, полностью обновлено и модернизировано. Зарекомендовавший себя надежностью еще с советских времен сигнализационный комплекс С-175 получил здесь новую жизнь. Фактически заново были отстроены 16 км рубежа, из них 8 - по новой трассе, оборудовано пять переездов через водные преграды. Работы проводились силами центра инженерного обеспечения, военнослужащими пограничной группы.

В настоящее время на участке Брестской и Гродненской пограничных групп обновлено 16 комплексов пограничных застав, на трех проводятся работы. В Госпогранкомитете отметили, что с начала года на белорусско-польском участке границы задержано более 240 нарушителей границы.

 
 
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Более 70% сигнализационных комплексов модернизированы на белорусско-польском участке границы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госпогранкомитете. Модернизация...
 
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