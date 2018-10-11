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В Пружанах открылся детский дом семейного типа

12.10.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пружанах сегодня состоялась церемония открытия второго в районе детского дома семейного типа, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59651.php

В Пружанах открылся детский дом семейного типа

В новом доме поселились Александр и Лирина Нежевец и их восемь детей. Самому младшему ребенку два года, старшим дочери и сыну уже исполнилось по 13 лет. Молодые люди мечтали о многодетной семье. "Для меня счастье быть мамой, это женское предназначение. Изначально мы усыновили троих детей. Примером для нас стали мои родители, которые являются воспитателями в детском доме семейного типа. Трогают истории сирот, у большинства из них сложные судьбы. Хотелось им помочь, и теперь у меня появилась такая возможность", - отметила женщина.

Практически через год после усыновления двух дочерей и сына супруги решили взять под опеку еще пятерых детей. Вместе с ними они из городского поселка Ружаны переехали в просторный двухэтажный дом в райцентре. "Решение приняли не одномоментно, долго шли к этому. Многие сложности многодетного отцовства компенсируются эмоциями, которые дарят дети. Конечно, мама с ними проводит больше времени, поскольку у меня разъездной характер работы, но стараюсь уделять семье как можно больше внимания", - сказал Александр Нежевец.

Коттедж для многодетной семьи в сжатые сроки возвели специалисты Пружанского ПМК-21. На строительство дома из республиканского и областного бюджетов направлено Br346 тыс. Из районной казны были выделены средства на приобретение мебели, бытовой техники. Финансовую поддержку для закупки оснащения также оказали спонсоры - уроженец Пружанского района, российский бизнесмен Николай Бурнос, ивацевичское ЧУП "ШерманТри".

"В нашей стране проводится целенаправленная политика по защите детства. Очень важно, чтобы каждый ребенок мог воспитываться в семье. Отрадно, что есть люди, которые берут на себя ответственность за воспитание неродных детей, дарят им родительскую любовь, тепло, заботу, помогают определиться с будущим", - подчеркнул председатель Пружанского райисполкома Михаил Крейдич. Многочисленные гости пришли к новоселам не с пустыми руками. Семье подарили ноутбук, спортивный инвентарь, развивающие игры.

В Брестской области насчитывается 47 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 312 ребят, оставшихся без попечения родителей. До конца года два подобных объекта появятся в Ленинском районе Бреста, еще один - в деревне Пинковичи Пинского района. В 2019 году в области планируется возвести два дома семейного типа - в Пинске и Столинском районе.

 
Теги: Брест
 
 
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В Пружанах сегодня состоялась церемония открытия второго в районе детского дома семейного типа, передает корреспондент БЕЛТА. В новом доме поселились Александр...
 
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