Белорусы начали проедать рублевые депозиты. Как изменилось поведение вкладчиков

В Беларуси впервые за последние 14 месяцев номинально сократились рублевые вклады. Вклады в валюте номинально падают уже 14 месяцев подряд. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за сентябрь.



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Александра Квиткевич, TUT.BY

За сентябрь рублевые вклады сократились на 12,4 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Напомним, за август депозиты в национальной валюте выросли на 74,8 миллиона рублей, за июль — на 66,1 миллиона рублей, за июнь — на 81,5 миллиона рублей, за май — на 45 миллионов рублей, за апрель — на 61,5 миллиона рублей, за март — на 83,6 миллиона рублей, за февраль — на 75,4 миллиона, за январь — на 65,1 миллиона рублей, а за декабрь прошлого года — на 6,4 миллиона рублей). На начало октября рублевые вклады составили 3 миллиарда 881,5 миллиона рублей.