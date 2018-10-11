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Белорусы начали проедать рублевые депозиты. Как изменилось поведение вкладчиков
12.10.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси впервые за последние 14 месяцев номинально сократились рублевые вклады. Вклады в валюте номинально падают уже 14 месяцев подряд. Об этом
Александра Квиткевич, TUT.BY
За сентябрь рублевые вклады сократились на 12,4 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально
Напомним,
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В Беларуси впервые за последние 14 месяцев номинально сократились рублевые вклады. Вклады в валюте номинально падают уже 14 месяцев подряд. Об этом свидетельствует...
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