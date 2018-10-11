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Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь выросла на 2,2%

12.10.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 октября составила Br41,225 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 сентября на 2,2%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59644.php

Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь выросла на 2,2%

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за сентябрь увеличился до Br2,851 млрд, или на 1,8%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в сентябре выросла на 1% и составила Br7,624 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 октября сложился на уровне Br14,853 млрд, увеличившись за сентябрь на 1,4%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за сентябрь сократился до Br741,6 млн, или на 11%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 октября составила Br15,595 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 0,7%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за сентябрь сократился до Br2,162 млрд, или на 1,1%.

 
 
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Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 октября составила Br41,225...
 
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