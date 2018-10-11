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РФ в 2019 году увеличит поставки нефтепродуктов в Беларусь на 10%

12.10.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Россия увеличит поставки нефтепродуктов для белорусского нефтехима на 10% в 2019 году. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59643.php

РФ в 2019 году увеличит поставки нефтепродуктов в Беларусь на 10%

По словам вице-премьера, "поставки нефтепродуктов будут увеличены на 10% к уровню 2017 года". Белорусскую сторону "это устраивает для обеспечения загрузки мощностей и производства продукции с необходимыми темпами ВВП".

Как сообщалось, 10 октября Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь текущего года и на весь 2019 год.

По итогам переговоров в Москве Игорь Ляшенко и министр энергетики РФ Александр Новак подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

 
 
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Россия увеличит поставки нефтепродуктов для белорусского нефтехима на 10% в 2019 году. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Игорь...
 
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