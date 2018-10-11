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В Барановичском районе легковушка врезалась в грузовик дорожников

12.10.2018 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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11.10.2018 примерно в 16:30 в Барановичского районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59642.php

В Барановичском районе легковушка врезалась в грузовик дорожников

По предварительной информации: 31-летний житель г. Минска, управляя автомобилем марки «Ситроен», на 1 км автодороги Н-293 «д.Ежоны - д.Добрый Бор» двигаясь в направлении д.Добрый Бор Барановичского района из-за погодных условий и по собственной невнимательности совершил столкновение с грузовым автомобилем дорожной службы МАЗ под управлением 49-летнего жителя г.Барановичи, который остановился на проезжей части с целью выгрузки асфальта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59642.php

В Барановичском районе легковушка врезалась в грузовик дорожников

В результате ДТП водитель автомобиля "Ситроен", получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи был доставлена в УЗ «Барановичская городская больница».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59642.php

В Барановичском районе легковушка врезалась в грузовик дорожников

Автомобили получили механические повреждения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59642.php

В Барановичском районе легковушка врезалась в грузовик дорожников

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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11.10.2018 примерно в 16:30 в Барановичского районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 31-летний житель г. Минска, управляя...
 
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