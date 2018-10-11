В Барановичском районе легковушка врезалась в грузовик дорожников

11.10.2018 примерно в 16:30 в Барановичского районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 31-летний житель г. Минска, управляя автомобилем марки «Ситроен», на 1 км автодороги Н-293 «д.Ежоны - д.Добрый Бор» двигаясь в направлении д.Добрый Бор Барановичского района из-за погодных условий и по собственной невнимательности совершил столкновение с грузовым автомобилем дорожной службы МАЗ под управлением 49-летнего жителя г.Барановичи, который остановился на проезжей части с целью выгрузки асфальта.



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В результате ДТП водитель автомобиля "Ситроен", получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи был доставлена в УЗ «Барановичская городская больница».



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Автомобили получили механические повреждения.



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По факту ДТП проводится проверка.