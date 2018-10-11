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В Костюковичской центральной районной больницы состоялась торжественная регистрация новорожденного малыша

12.10.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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В перинатальном центре Костюковичской центральной районной больницы поздравления с пополнением принимали новоиспеченные мамы, а также состоялась торжественная регистрация новорожденного малыша.

В день визита гостей в родильном отделении оказалось три мамочки, одна из которых костюковчанка, а двое – жительницы городского поселка Хотимск.

Все молодые мамы получили цветы и подарки от районных общественных организаций «Белорусский союз женщин» и «Белорусский красный крест». А после теплых поздравлений состоялась торжественная регистрация новорожденного малыша, который появился в семье Лавриненко. Начальник отдела ЗАГС Ольга Савченко вручила маме Анастасии первый в жизни ее сына Никиты документ – свидетельство о рождении – и пожелала большой радости материнства.В Костюковичской центральной районной больницы состоялась торжественная регистрация новорожденного малыша


В Костюковичской центральной районной больницы состоялась торжественная регистрация новорожденного малыша

Ольга КРИВОШЕЕВА.

Фото автора.

 
 
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В перинатальном центре Костюковичской центральной районной больницы поздравления с пополнением принимали новоиспеченные мамы, а также состоялась торжественная...
 
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