В Костюковичской центральной районной больницы состоялась торжественная регистрация новорожденного малыша

В перинатальном центре Костюковичской центральной районной больницы поздравления с пополнением принимали новоиспеченные мамы, а также состоялась торжественная регистрация новорожденного малыша.

В день визита гостей в родильном отделении оказалось три мамочки, одна из которых костюковчанка, а двое – жительницы городского поселка Хотимск.

Все молодые мамы получили цветы и подарки от районных общественных организаций «Белорусский союз женщин» и «Белорусский красный крест». А после теплых поздравлений состоялась торжественная регистрация новорожденного малыша, который появился в семье Лавриненко. Начальник отдела ЗАГС Ольга Савченко вручила маме Анастасии первый в жизни ее сына Никиты документ – свидетельство о рождении – и пожелала большой радости материнства.









Ольга КРИВОШЕЕВА.

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