Надежда Скардино будет директором первого спортивного радио Беларуси

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, биатлонистка Надежда Скардино будет руководить первой в Беларуси спортивной радиостанцией c оригинальным названием «Спорт ФМ». В интервью TUT.by она рассказала подробнее о том, как всё началось и кто инвестировал в проект.

С чего всё началось

По словам Надежды, идею подхватило группа заинтересованных лиц: «Как-то в разговоре появилась совместная задумка, и мы решили, что можем попробовать. Тем более что в Беларуси нет такой радиостанции, а в соседних странах есть. Я уверена, что эта новая для нас вещь окажется полезной для тех, кто любит слушать радио. Мне предложили стать директором компании по созданию спортивной радиостанции. <...> Теперь буду смотреть на эту жизнь с другой стороны. Но я очень люблю пробовать новое».

«В моем случае я ведь окунаюсь в знакомую атмосферу, все-таки спорт мне близок. Тем более что у меня есть образование: я училась в БГЭУ по специальности «экономика и управление на предприятии». Почему бы не применить эти знания на практике? Люди мне доверились и сказали, что у меня должно получиться».

Инвесторы

Главный инвестор – компания «Сигмаполюс», застройщик коммерческой недвижимости. Ее владелец, Виталий Синицкий, построил бизнес-центры «Титан», «Волна», «Анкор», «Орлан», ТЦ «Тивали», «Трюм» и другие. По словам Скардино, «он сам активно занимался спортом, любит и поддерживает беларуский спорт. Знаю, что он помогает баскетбольному клубу «Цмокi» и волейбольной «Минчанке».

Она отмечает, что проект больше социальный, а не серьёзный бизнес: «Большие деньги на радиорынке заработать невозможно. Это скорее имиджевая вещь».

Кто будет работать на радиостанции

Численность штата – до 30 человек. «У нас есть очень профессиональная команда из инициаторов нашего проекта, это спортсмены и журналисты, она и занимается подбором кадров. Все специалисты будут из Беларуси, пока обойдемся без легионеров», – шутит Надежда.

Обещают вещание на двух языках – русском и беларуском. Привлекать специалистов с ТВ и радио будут тем, что у них появится возможность стать ближе к спорту: «Уже есть многие люди, которые заинтересованы быть в нашей команде».

Контент радиостанции

Надежда обещает в основном бодрящую, энергичную музыку: «Вроде той, что звучит в спортзале, когда ты пришел туда заниматься. <...> А вообще этим вопросом будут заниматься специалисты. Примерный план музыкального контента уже есть, но в живой эфир могут оперативно вноситься изменения».

«Поначалу прямых трансляций соревнований у нас не будет, это все же дорогостоящая штука. Хотя через некоторое время – может быть. Но прямые включения с места событий и репортажи обязательно будут. Мы хотим, чтобы наши журналисты бывали на соревнованиях и могли вещать оттуда – брать интервью, сообщать какие-то интересные детали с места события».

Приоритетных видов спорта нет – будут как хоккей, футбол, биатлон и теннис, так и художественная гимнастика, плавание и фристайл. Надежда жалуется, что некоторые виды спорта обделены вниманием, хотя приносят стране много медалей. Федерации и спортсмены идею поддерживают. «Большую заинтересованность проявил, к примеру, хоккейный клуб «Динамо-Минск», он уже хоть сегодня готов с нами сотрудничать».

О работе по ту сторону камеры

Надежда говорит: «Я по своему опыту знаю, что иногда очень сложно общаться с журналистами, особенно когда задают вопросы, на которые не хотелось бы отвечать. Или как тяжело порой говорить с прессой, когда что-то не складывается. Мне как бывшей спортсменке легче понять атлетов. И, возможно, это понимание где-то поможет журналистской команде нашей радиостанции. Я, конечно, не журналист, а директор. Но вообще хотела бы принимать участие в эфирах. Мне это интересно».

«Возможно, у меня получится стать каким-то мостиком между журналистами и болельщиками с одной стороны, и спортсменами — с другой. Тем не менее я, безусловно, буду входить в положение спортсменов, понимая, стоит ли задавать тот или иной вопрос», – объясняет Скардино.

Будут вещание в интернете и мобильное приложение

Надежда говорит, что возможность для радио работать в интернете – это одна из сильнейших сторон вещания: «Хотим сделать свой сайт, там можно будет не только услышать, но и увидеть какое-то интервью в прямом эфире, будет возможность задавать вопросы. А еще мобильные приложения будут. В эту сторону мы тоже смотрим, мы знаем, что сейчас это работает».

Какая будет студия

Она расположится в бизнес-центре «Титан». «Нам выделили помещение на 25-м этаже. И вид на город из студии великолепный. Студия большая, можно вместить много гостей, хоть целую футбольную или хоккейную команду. Думаю, многие гости, в том числе и зарубежные звезды, будут не прочь сделать селфи на фоне вида из нашего окна», – радуется Надежда Скардино.

Что касается аппаратуры, то Надежде пообещали всё «по последнему слову техники». Часть оборудования закажут за границей. «Наши партнеры искренне болеют за то, чтобы всё сделать качественно. Будет техника последнего поколения, в том числе с возможностью визуализации студии, у нас установят видеокамеры, благодаря которым картинка будет постоянно меняться. Если все получится, как задумали, у нас будет топовая радиостанция с точки зрения оснащения», – говорит директор.