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Нетрезвый бесправник на Kia без дверей ездил по ночному Минску

12.10.2018 15:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 12 октября около двух ночи в Минске сотрудники ДПС задержали водителя, который ехал на Kia без дверей.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 22-летний гражданин управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения (0,79 промилле) и не имея права управления ТС.  

Нетрезвый бесправник на Kia без дверей ездил по ночному Минску
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

На нарушителя составлены административные протоколы. Машина доставлена на охраняемую стоянку. У Kia отсутствуют передние двери, стёкла, бамперы и задние фонари.  

Осенью 2018 года в Минске произошло тройное ДТП.  

В аварии никто не пострадал – подробности здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 октября около двух ночи в Минске сотрудники ДПС задержали водителя, который ехал на Kia без дверей.   Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома,...
 
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