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Нетрезвый бесправник на Kia без дверей ездил по ночному Минску
Новости Беларуси. 12 октября около двух ночи в Минске сотрудники ДПС задержали водителя, который ехал на Kia без дверей.
Как
На нарушителя составлены административные протоколы. Машина доставлена на охраняемую стоянку. У Kia отсутствуют передние двери, стёкла, бамперы и задние фонари.
Осенью 2018 года в Минске произошло тройное ДТП.
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Новости Беларуси. 12 октября около двух ночи в Минске сотрудники ДПС задержали водителя, который ехал на Kia без дверей. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома,...
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