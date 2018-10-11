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Дешевле, чем в интернете: какие скидки сейчас предлагают белорусские магазины техники

12.10.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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Крупные торговые сети иногда устраивают акции со скидками на популярные электронные гаджеты и бытовую технику. Мы проверили некоторые предложения продавцов и выбрали те, цена которых оказалась ниже в сравнении с нашими интернет-магазинами.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: stevepb / pixabay.com

«5 элемент»

С 11 по 15 октября продавец предлагает скидки (до 40%) на ряд товаров. Полный список акционных устройств со сниженной ценой указан на сайте «пятого элемента».

Например, чайник Vitek VT-70 мощностью в 2200 Вт объемом в 1,7 литра отдают за 41,30 рублей. В интернете за него просят от 49 рублей. Устройство выполнено из нержавеющей стали, оснащено подсветкой и индикацией уровня воды.

Еще один товар по привлекательной цене — пылесос Samsung SC8874. За него просят 312,55 рублей, в Сети меньше чем за 340−360 рублей приобрести аппарат вряд ли получится. К основным характеристикам Samsung SC8874 относится мощность всасывания в 430 Вт, пылесборник-контейнер объемом в два литра и фильтр тонкой очистки HEPA13

Конвектор Timberk TEC.PF9N DG 2000 IN пять дней стоит 159 рублей, а другие продавцы просят за него около 220 рублей. Устройство может обогреть помещения площадью до 23 квадратных метров (мощность — 2000/1200 Вт) и оснащается механической системой управления. Из дополнительных «фишек» — влагозащищенный корпус и термостат.

 

21vek.by

По 14 сентября ко дню матери в онлайн-гипермаркете по промокоду «МАМА» на определенные товары дают скидку в 15%.

К таким товарам, например, относится холодильник Hotpoint-Ariston HF 4180 S. По промокоду его цена опускается до 704,65 рублей, а у других продавцов его выйдет купить от 760−820 рублей.

Холодильник выполнен с применением технологии No Frost для холодильного и морозильного отделений. Общий объем — 298 литров. Уровень шума при работе не превышает 43 дБ, класс потребления энергии — А. Показатель автономного сохранения холода — до 13 часов.

Посудомоечная машина Midea MID45S110 при покупке с промокодом стоит 513,06 рублей, а в других местах — от 700 рублей. В посудомойку вмещается 10 комплектов посуды, класс энергопотребления — А++. Управление электронное, а максимальная потребляемая мощность — 1930 Вт. Уровень шума при этом не превышает 49 дБ.

Еще один товар со сниженной ценой — стиральная машина Hotpoint-Ariston RST 703 Dw. Ее акционная цена — 687,65 рублей, а в каталоге KUPI.TUT.BY стиралку продают от 720−760 рублей.

Основные технические характеристики устройства: максимальная загрузка белья — семь килограмм, класс энергопотребления — А+++, расход воды за стирку — 52 литра, скорость вращения при отжиме — 1000 оборотов в минуту. Уровень шума при стирке — 64 дБ, в наличии 14 различных программ для разного типа белья.

 

«Электросила»

С 12 по 14 октября в магазинах сети действует скидка в 20% на разные категории устройств. Полный список таких товаров, как и у предыдущих рассмотренных нами продавцов, опубликован на сайте компании.

Например, фен PHILIPS BHD002/00 продается за 35,46 рублей при цене от 43−49 рублей у других продавцов. Мощность фена составляет 1600 Вт, у него три скоростных режима и концентратор, идущий в комплекте поставки. В наличии и петля для подвешивания.

Телевизор LG 43LK5100PLB предлагается за 754,66 рублей. В Сети — от 780−810 рублей. У него 43-дюймовый экран, разрешение в 1920 на 1080 пикселей, развертка в 50 Гц. Мощность звука — 10 Вт (2×5 Вт). Углы обзора — 178 градусов.

Стиральная машина SCHAUB LORENZ SLW MC6131 в «Электросиле» продается за 585,78 рублей. На KUPI.TUT.BY ее цена равняется 600−640 рублей.

К плюсам модели относится максимальная загрузка белья в 6 килограмм, класс потребления энергии А+++, скорость отжима до 1000 оборотов в минуту, 15 программ стирки, уровень шума не выше 58 дБ и частичная защита от протечек воды. Кроме того, в наличии таймер отсрочки до 12 часов.

 
 
Ссылка на источник 103
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