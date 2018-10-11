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Дешевле, чем в интернете: какие скидки сейчас предлагают белорусские магазины техники
Крупные торговые сети иногда устраивают акции со скидками на популярные электронные гаджеты и бытовую технику. Мы проверили некоторые предложения продавцов и выбрали те, цена которых оказалась ниже в сравнении с нашими интернет-магазинами.
«5 элемент»
С 11 по 15 октября продавец предлагает скидки (до 40%) на ряд товаров. Полный список акционных устройств со сниженной ценой
Например, чайник
Еще один товар по привлекательной цене — пылесос
Конвектор
21vek.by
По 14 сентября ко дню матери в онлайн-гипермаркете по промокоду «МАМА» на
К таким товарам, например, относится холодильник
Холодильник выполнен с применением технологии No Frost для холодильного и морозильного отделений. Общий объем — 298 литров. Уровень шума при работе не превышает 43 дБ, класс потребления энергии — А. Показатель автономного сохранения холода — до 13 часов.
Посудомоечная машина
Еще один товар со сниженной ценой — стиральная машина
Основные технические характеристики устройства: максимальная загрузка белья — семь килограмм, класс энергопотребления — А+++, расход воды за стирку — 52 литра, скорость вращения при отжиме — 1000 оборотов в минуту. Уровень шума при стирке — 64 дБ, в наличии 14 различных программ для разного типа белья.
«Электросила»
С 12 по 14 октября в магазинах сети действует скидка в 20% на разные категории устройств. Полный список таких товаров, как и у предыдущих рассмотренных нами продавцов,
Например, фен
Телевизор
Стиральная машина
К плюсам модели относится максимальная загрузка белья в 6 килограмм, класс потребления энергии А+++, скорость отжима до 1000 оборотов в минуту, 15 программ стирки, уровень шума не выше 58 дБ и частичная защита от протечек воды. Кроме того, в наличии таймер отсрочки до 12 часов.
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Мы проверили предложения "5 элемента", 21vek.by и "Электросилы".
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