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PSA разработала свою новую платформу в сотрудничестве с китайской Dongfeng
Французская PSA Group поделилась подробностями о новой модульной платформе CMP (Common Modular Platform) — младшей универсальной архитектуре, которая дополнит уже существующую «тележку» EMP2 для автомобилей C- и D-сегментов.
Таким образом, все новые легковушки французского автогиганта, куда кроме марок DS, Peugeot и Citron входит также Opel, ради уменьшения затрат будут выпускаться на основе двух модульных платформ — представленной еще в 2013 году EMP2 и CMP, впервые использованной при создании кроссовера
В конструкции использованы стали с очень высоким и сверхвысоким пределом упругости (AHSS и UHSS), стали горячей штамповки, алюминий и композитные материалы. Новая архитектура предназначена для изготовления компактных городских автомобилей (европейский сегмент B), хэтчбеков сегмента С, а также компактных кроссоверов. Новая платформа предусматривает два варианта колеи, три варианта колесной базы, а также три варианта конструкции задней части. Разработчики говорят, что CMP позволит улучшить аэродинамику за счет плоского днища и применения управляемых воздухозаборников в передней части автомобиля.
В следующем году будет представлен вариант платформы для машин с электрическими силовыми агрегатами (eCMP). К 2021 году группа PSA намерена вывести на рынок семь электрокаров, созданных на основе новой модульной архитектуры.
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Концерн PSA представил свою новую платформу, на которой будут строить компактные городские автомобили. Примечательно, что разработана она совместно с китайским...
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