Долги минчан за коммуналку уменьшились, но все равно составляют больше пяти миллионов

По состоянию на 1 сентября долг жителей столицы за коммуналку составляет 5,3 миллиона рублей. Это на два миллиона меньше, чем в мае, пишет агентство « Минск-Новости ».





Начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Наталья Чернуха говорит, что просроченными оказались 48 044 лицевых счета, что составляет 8,16% от их общего количества. В должниках оказались 42 795 собственников и 5 349 нанимателей. Для подавляющего большинства из них период задолженности не превышает 3 месяцев. Таковых 41 401 счетов с общей суммой долга в 2,1 млн рублей. Задолженность от 3 до 6 месяцев числится по 2 755 счетов; от 6 месяцев до 1 года — по 1 587 счетов; от 1 года до 3 лет — по 2 301 лицевых счетов.

Согласно ст. 155 Жилищного кодекса, при наличии задолженности без уважительных причин сроком свыше 6 месяцев в отношении собственника может быть принято решение суда о понуждении к отчуждению жилого помещения. Фактически неплательщику дается 1 год на погашение задолженности. Если он не предпримет соответствующих мер, местный исполнительный и распорядительный орган вправе подать в суд иск о принудительной продаже этого жилого помещения с публичных торгов. В таком случае часть вырученных средств направляют на оплату задолженности, а остальную сумму передают уже бывшему владельцу. Но до этого обычно не доходит, люди успевают внести необходимые платежи. За январь — сентябрь текущего года по ст. 15 ЖК были оформлены и переданы более 3 тысяч предупреждений об отчуждении, в суд поданы 37 исков на понуждение к отчуждению, из которых лишь 3 находятся на рассмотрении, — говорит Чернуха.

Отметим, что в последние месяцы задолженность по коммунальным платежам в городе идет на спад. Например, по состоянию на 1 мая она составляла 7,3 млн рублей. Вместе с тем в едином РСЦ Минска прогнозируют традиционный рост общей суммы долга в отопительный период: около 20% затрат в жировке приходится на услугу отопления.